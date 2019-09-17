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РИА Новости

Болгарский суд снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"

15:07 17.09.2019 (обновлено: 15:52 17.09.2019)
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© Турецкий потокЗавершение соединения морской и наземных частей "Турецкого потока"
Завершение соединения морской и наземных частей Турецкого потока
© Турецкий поток
Завершение соединения морской и наземных частей "Турецкого потока". Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.
"Верховный административный суд отклонил апелляцию консорциума "Газовое развитие и расширение в Болгарии" на решение 741 от 2019 года Комиссии по защите конкуренции и прекратил производство по делу", — говорится в документах суда.
Отмечается, что решение связано с "отсутствием воли к обжалованию решения в консорциуме, что было установлено в связи с поступившим письменным запросом от болгарского филиала Completions Development, который является участником консорциума". Completions Development аффилирована с российской Трубной металлургической компанией (ТМК).
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского сырья турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (через Болгарию в Сербию и Венгрию). Запуск планируется до конца 2019-го.
Строительство газопровода Турецкий поток
2 мая, 20:14РИА Новости
Анкара выступила за включение Боснии и Герцеговины в "Турецкий поток"
В январе "Булгартрансгаз" принял окончательное решение о строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии, который примет газ "Турецкого потока". Оно последовало за аукционом на бронирование мощностей в новой ГТС, в ходе которого две компании, в том числе "Газпром", забронировали 100 процентов будущих объемов транзита газа. Болгария планирует завершить строительство балканского ответвления "Турецкого потока" до конца 2020 года, заявляла в июне председатель болгарского парламента.
В апреле компания объявляла, что победителем тендера на проектирование и строительство газопровода стал консорциум во главе с Arkad Engineering при участии итальянской Arkad-ABB. Консорциум пообещал реализовать проект к концу 2020 года за 1,1 миллиарда евро. Как альтернативный он предложил другой вариант: в течение восьми месяцев, то есть к концу текущего года, за 1,29 миллиарда евро. Итоги тендера обжаловал второй его участник — консорциум "Газовое развитие и расширение в Болгарии". Эту апелляцию и отклонил во вторник местный суд.
Проект «Турецкого потока»
17 июня 2015, 15:21РИА Новости
"Турецкий поток"Греция и Россия находятся на "финишной прямой" в переговорах по строительству продолжения газопровода "Турецкий поток" на греческой территории. "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода мощностью 63 млрд куб. газа в год из России в направлении Турции через Черное море.
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Турецкий потокБолгарияВ мире
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