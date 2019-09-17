Болгарский суд снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.

"Верховный административный суд отклонил апелляцию консорциума "Газовое развитие и расширение в Болгарии" на решение 741 от 2019 года Комиссии по защите конкуренции и прекратил производство по делу", — говорится в документах суда.

Отмечается, что решение связано с "отсутствием воли к обжалованию решения в консорциуме, что было установлено в связи с поступившим письменным запросом от болгарского филиала Completions Development, который является участником консорциума". Completions Development аффилирована с российской Трубной металлургической компанией (ТМК).

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского сырья турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (через Болгарию в Сербию и Венгрию). Запуск планируется до конца 2019-го.

В январе "Булгартрансгаз" принял окончательное решение о строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии, который примет газ "Турецкого потока". Оно последовало за аукционом на бронирование мощностей в новой ГТС, в ходе которого две компании, в том числе "Газпром", забронировали 100 процентов будущих объемов транзита газа. Болгария планирует завершить строительство балканского ответвления "Турецкого потока" до конца 2020 года, заявляла в июне председатель болгарского парламента.