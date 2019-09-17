В Киселевске приступили к третьему этапу тушения подземных пожаров

КЕМЕРОВО, 17 сен - РИА Новости. Специалисты в Киселевске в Кузбассе приступили к третьему этапу ликвидации подземных пожаров, на которые жаловались жители, сообщил в своем аккаунте в Instagram глава Киселевского городского округа Максим Шкарабейников.

Ранее сообщалось, что на место выезжал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, а также специалисты Восточного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности, которые причиной возгорания назвали многолетние бытовые отходы.

На первом этапе на глубокие слои грунта подавались вода с глиной, на втором - газообразный азот с пенообразующей жидкостью.

"С сегодняшнего дня специалисты приступили к выполнению третьего этапа работ, начали подавать воду с глиной в специально сделанные карты. Температура почвы в местах нагрева на сегодняшний день уже упала и составляет 20-25 градусов. Проливка верхних слоев почвы позволит полностью устранить нагрев. Третий этап продлится порядка двух недель, все зависит от того, как активно почва будет принимать воду с глиной", - написал Шкарабейников.

По словам главы Киселевского городского округа, после этого специалисты приступят к четвертому этапу - рекультивации. "На участок будет завезена глина и грунт, уже весной здесь будут высажены деревья", - сказал он.