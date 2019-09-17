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РИА Новости

В Киселевске приступили к третьему этапу тушения подземных пожаров

15:04 17.09.2019
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© Фото : пресс-служба Киселевского городского округаМесто подземного пожара в Киселевском городском округе Кемеровской области
Место подземного пожара в Киселевском городском округе Кемеровской области
© Фото : пресс-служба Киселевского городского округа
КЕМЕРОВО, 17 сен - РИА Новости. Специалисты в Киселевске в Кузбассе приступили к третьему этапу ликвидации подземных пожаров, на которые жаловались жители, сообщил в своем аккаунте в Instagram глава Киселевского городского округа Максим Шкарабейников.
Ранее сообщалось, что на место выезжал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, а также специалисты Восточного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности, которые причиной возгорания назвали многолетние бытовые отходы.
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Продолжаем контролировать работы по устранению подземного нагрева в районе улицы Парниковая. На первом этапе на глубокие слои грунта подавалась вода с глиной. Вторым этапом стала подача газообразного азота с пенообразующей жидкостью. С сегодняшнего дня специалисты приступили к выполнению третьего этапа работ, начали подавать воду с глиной в специально сделанные карты. Температура почвы в местах нагрева на сегодняшний день уже упала и составляет 20-50 градусов. Проливка верхних слоев почвы позволит полностью устранить нагрев. Третий этап продлится порядка двух недель, все зависит от того, как активно почва будет принимать воду с глиной. После этого специалисты приступят к выполнению четвертого этапа – рекультивации. На участок будет завезена глина и грунт, уже весной здесь будут высажены деревья.

Публикация от Максим Шкарабейников (@maxim_shkarabeinikov_ksl)

На первом этапе на глубокие слои грунта подавались вода с глиной, на втором - газообразный азот с пенообразующей жидкостью.
"С сегодняшнего дня специалисты приступили к выполнению третьего этапа работ, начали подавать воду с глиной в специально сделанные карты. Температура почвы в местах нагрева на сегодняшний день уже упала и составляет 20-25 градусов. Проливка верхних слоев почвы позволит полностью устранить нагрев. Третий этап продлится порядка двух недель, все зависит от того, как активно почва будет принимать воду с глиной", - написал Шкарабейников.
По словам главы Киселевского городского округа, после этого специалисты приступят к четвертому этапу - рекультивации. "На участок будет завезена глина и грунт, уже весной здесь будут высажены деревья", - сказал он.
Ситуация в Киселевске вызвала общественный резонанс, когда его жители записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой дать им убежище из-за плохой экологии в городе и частых подземных пожаров.
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