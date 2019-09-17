Собянин увеличил в два раза выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин в два раза увеличил выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой, ожидается, что выплаты получат 8,7 тысячи человек, сообщается на официальном сайте мэра.
"Ветераны получат единовременную материальную помощь в связи с 78-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Соответствующее распоряжение приняли на заседании президиума правительства Москвы. В 2019 году выплата будет увеличена в два раза по сравнению с 2018 годом. Ее размер составит 20 тысяч рублей. Ожидается, что их получат 8,7 тысячи ветеранов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны города, награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ, а также школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.