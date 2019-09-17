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РИА Новости

Собянин увеличил в два раза выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой

15:03 17.09.2019 (обновлено: 15:04 17.09.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны и участники военно-патриотического общественного движения "Юнармия"
Ветеран Великой Отечественной войны и участники военно-патриотического общественного движения Юнармия
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ветеран Великой Отечественной войны и участники военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин в два раза увеличил выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой, ожидается, что выплаты получат 8,7 тысячи человек, сообщается на официальном сайте мэра.
"Ветераны получат единовременную материальную помощь в связи с 78-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Соответствующее распоряжение приняли на заседании президиума правительства Москвы. В 2019 году выплата будет увеличена в два раза по сравнению с 2018 годом. Ее размер составит 20 тысяч рублей. Ожидается, что их получат 8,7 тысячи ветеранов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны города, награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ, а также школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.
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Сергей СобянинМоскваОбщество
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