Собянин увеличил в два раза выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой

"Ветераны получат единовременную материальную помощь в связи с 78-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Соответствующее распоряжение приняли на заседании президиума правительства Москвы. В 2019 году выплата будет увеличена в два раза по сравнению с 2018 годом. Ее размер составит 20 тысяч рублей. Ожидается, что их получат 8,7 тысячи ветеранов", - говорится в сообщении.