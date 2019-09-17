Минск продолжит обсуждать с Москвой вопрос компенсаций из-за ЧП на "Дружбе"

МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Белоруссия продолжит обсуждать с РФ вопросы компенсации из-за ЧП с "грязной" нефтью в магистральном нефтепроводе "Дружба", пока что компенсирована только определенная часть потерь, заявил во вторник замглавы белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"На сегодняшний день завершены основные мероприятия по вытеснению загрязненной нефти с территории Республики Беларусь. Поэтому мы считаем, что определенная часть тех потерь и ущерба, которые были зафиксированы, компенсированы. Остались вопросы в части некомпенсированных выпадающих доходов по выручке за транспортировку нефти, недозагрузки нефтеперерабатывающих заводов и нанесения ущерба оборудованию НПЗ", - сказал Сизов журналистам на полях Белорусского промышленно-инвестиционного форума.