Минск продолжит обсуждать с Москвой вопрос компенсаций из-за ЧП на "Дружбе"

МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Белоруссия продолжит обсуждать с РФ вопросы компенсации из-за ЧП с "грязной" нефтью в магистральном нефтепроводе "Дружба", пока что компенсирована только определенная часть потерь, заявил во вторник замглавы белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
"На сегодняшний день завершены основные мероприятия по вытеснению загрязненной нефти с территории Республики Беларусь. Поэтому мы считаем, что определенная часть тех потерь и ущерба, которые были зафиксированы, компенсированы. Остались вопросы в части некомпенсированных выпадающих доходов по выручке за транспортировку нефти, недозагрузки нефтеперерабатывающих заводов и нанесения ущерба оборудованию НПЗ", - сказал Сизов журналистам на полях Белорусского промышленно-инвестиционного форума.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".