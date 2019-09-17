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РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении проекты об электронных трудовых книжках

14:57 17.09.2019
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© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка
© Depositphotos / V.Anisimov
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроекты об электронных трудовых книжках.
Правительство России в июле внесло в Госдуму пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", а также в КоАП в части установления административной ответственности за нарушение работодателем сроков представления сведений о трудовой деятельности либо за представление неполных и (или) недостоверных сведений.
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Так, проектом поправок в ТК устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме, согласно которым их получение возможно у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в ПФР и с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Согласно проекту, бумажные трудовые книжки с 1 января 2021 года сохранят для тех работников, которые подадут письменное заявление об этом до конца 2020 года. Остальные работники получат бумажные трудовые на руки, так как работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение.
Согласно второму законопроекту, с 1 января 2020 года работодателей предлагается обязать предоставлять в ПФР сведения о трудовой деятельности ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, следует из другого законопроекта. С 1 января 2021 года при приеме на работу или увольнении такие сведения должны будут представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа.
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"Работодатель обязан будет передавать сведения о трудовом пути, обо всем, что касается изменений в работе человека, в Пенсионный фонд. Люди смогут это контролировать через личный кабинет в Пенсионном фонде, с которым каждый будет иметь возможность ознакомиться", - сказал журналистам во вторник первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике и Михаил Тарасенко
Как пояснил ранее журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, законопроект должен вступить в силу с 2020 года. При этом до 1 января 2021 года у граждан будет возможность подать заявление о том, чтобы сохранить прежнюю трудовую книжку.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон об электронных трудовых книжках давно ждет бизнес-сообщество. "Мы обсуждали его во время больших парламентских слушаний по развитию цифровой экономики. Возможности для перехода на "цифру" у компаний есть, а главное - этот закон даст возможность бизнесу освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек работников в устаревшей бумажной форме. Это особенно важно для крупных предприятий с большим числом сотрудников", - сказал он журналистам.
Как подчеркнул спикер ГД, для самих работников появление электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о трудовом стаже. "Изменения затронут около 60 миллионов работников и 8,4 миллиона хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Важно, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным", - сказал Володин.
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