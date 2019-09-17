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РИА Новости

"Газпром" с начала года снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 4%

14:55 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОхранник у входа на территорию компрессорной станции "Портовая"
Охранник у входа на территорию компрессорной станции Портовая
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Газпром" с начала года по 15 сентября снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 135,6 миллиарда кубометров, сообщает компания.
"В страны дальнего зарубежья "Газпром" поставил 135,6 миллиардов кубометров газа — на 4% меньше, чем 1 января – 15 сентября рекордного 2018 года", - говорится в сообщении "Газпрома".
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Отмечается также, что в ряд стран экспорт увеличился. В частности, в Венгрию экспорт вырос на 50,2%, в Австрию — на 32,8%, в Чехию — на 33,6%, в Словакию — на 41,4%, в Нидерланды — на 13,7%, во Францию — на 5,5%.
В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% - до рекордных 201,9 миллиарда кубометров. По итогам 2019 года, как сообщил заменачальника департамента "Газпром экспорта" Михаил Мальгин, в базовом сценарии ожидается снижение экспорта в дальнее зарубежье до 194-198 миллиардов кубометров.
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