Более 3,8 млн налоговых уведомлений получили жители Подмосковья за 2018 год

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Более 3,8 миллиона налоговых уведомлений получили жители Московской области за 2018 год, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя управления ФНС России по Подмосковью Александр Комзов.

"Налоговые органы Подмосковья завершили массовые расчеты налогов физическим лицам за 2018 год. По итогам подсчетов, уведомления получили 3,8 миллиона жителей Московской области с расчетами на имущество, транспортного и земельного налога", - сказал он.

Комзов добавил, что порядка одного миллиона уведомлений было направленно в электронном виде, а также отметил положительную динамику по снижению задолженности.

"Хотелось бы также отметить положительную динамику по снижению задолженности в Московской области. Налоговое законодательство совершенствуется и соответствующие органы работают в данном направлении более слажено. В связи с этим мы планируем, что объем добровольной уплаты налогов ко 2 декабря увеличится", - сказал замглавы управления ФНС.