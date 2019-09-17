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РИА Новости

Путин: Россия стремится выстраивать с Израилем конструктивные отношения

14:52 17.09.2019 (обновлено: 15:14 17.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия стремится выстраивать с Израилем партнерские, конструктивные отношения, такого уровня отношений между двумя странами еще не было, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну, мы в России уделяем большое внимание развитию многоплановых взаимовыгодных отношений с Государством Израиль. Стремимся выстраивать их в партнерском, конструктивном духе. Без всякого преувеличения могу сказать, с гордостью, что, наверное, такого отношения между Россией и Израилем никогда не было, если не вспоминать, конечно, самые первые месяцы, пару лет образования Государства Израиль", - сказал Путин в ходе международной конференции фонда "Керен ха-Йесод".
Он также отметил, что российско-израильские связи отличает содержательный политический диалог.
"Мы регулярно встречаемся с премьер-министром господином (Биньямином) Нетаньяху, часто обмениваемся мнениями и консультируемся друг с другом по телефону, в рабочем режиме обсуждаем актуальные, порой самые острые вопросы глобальной и региональной повестки, двустороннего сотрудничества", - рассказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин
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