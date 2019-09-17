Путин: Россия стремится выстраивать с Израилем конструктивные отношения

"Подчеркну, мы в России уделяем большое внимание развитию многоплановых взаимовыгодных отношений с Государством Израиль. Стремимся выстраивать их в партнерском, конструктивном духе. Без всякого преувеличения могу сказать, с гордостью, что, наверное, такого отношения между Россией и Израилем никогда не было, если не вспоминать, конечно, самые первые месяцы, пару лет образования Государства Израиль", - сказал Путин в ходе международной конференции фонда "Керен ха-Йесод".