Глава Sputnik Молдавия Новосадюк отверг обвинения в мошенничестве

"В семь утра у меня провели обыск, ничего не нашли, поехали в прокуратуру на допрос. Там я сказал, что не виновен, не чувствую, что виноват. Мне предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры (бизнесмена Илана) Шора. Я был среди учредителей Unibank, там же - среди учредителей банка, которых было много, - был ещё и Петр Лучинский (бывший президент Молдавии). Моя роль там была в участии и голосовании на общем собрании. Избрали меру пресечения - подписка о невыезде на 60 дней, если я захочу уехать, мне нужно позвонить и сообщить об этом", - сказал Новосадюк РИА Новости.