Глава Sputnik Молдавия Новосадюк отверг обвинения в мошенничестве

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк отверг предъявленные обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Во вторник в прокуратуре Молдавии РИА Новости сообщили, что в отношении Новосадюка ведутся следственные действия, пока о его задержании речи не идёт.
"В семь утра у меня провели обыск, ничего не нашли, поехали в прокуратуру на допрос. Там я сказал, что не виновен, не чувствую, что виноват. Мне предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры (бизнесмена Илана) Шора. Я был среди учредителей Unibank, там же - среди учредителей банка, которых было много, - был ещё и Петр Лучинский (бывший президент Молдавии). Моя роль там была в участии и голосовании на общем собрании. Избрали меру пресечения - подписка о невыезде на 60 дней, если я захочу уехать, мне нужно позвонить и сообщить об этом", - сказал Новосадюк РИА Новости.
По его словам, допрос длился минут 45-50.
Кроме того, в доме Новосадюка был проведен обыск. "Ничего не изъято, никаких материалов кроме телефона", - отметил он.
Ранее прокуратура сообщила, что провела обыск в доме Новосадюка, операция связана с делом, возбуждённым в 2015 году, о выводе 1 миллиарда долларов из банковской системы Молдавии в 2014 году.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдавии в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. В июне 2018 года генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут докладывать о результатах каждые полгода. Парламент Молдавии на заседании 10 июня принял решение о создании специальной парламентской комиссии "по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдавии и банковского мошенничества".