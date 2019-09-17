В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача

По данным следствия, около 17.30 (16.30 мск) в понедельник врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес. По версии следствия, по пути в безлюдном месте этот мужчина схватил женщину за шею, повалил на землю и изнасиловал, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании.