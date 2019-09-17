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РИА Новости

В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача

14:49 17.09.2019 (обновлено: 15:00 17.09.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА/САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
По данным следствия, около 17.30 (16.30 мск) в понедельник врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес. По версии следствия, по пути в безлюдном месте этот мужчина схватил женщину за шею, повалил на землю и изнасиловал, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании.
"По подозрению в совершении преступления задержан 55-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и имеющий непогашенную судимость житель Саратовской области... Проведена процедура опознания подозреваемого потерпевшей женщиной", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также следователи провели дополнительный осмотр места происшествия с использованием криминалистической техники.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, потерпевшей по делу проходит 24-летняя педиатр.
Ранее представитель областного минздрава Александр Колоколов рассказал РИА Новости, что жертва преступления госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. Он назвал это преступление вопиющим.
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