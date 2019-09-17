Минфин планирует переход на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

Предполагается, что при новой системе люди получат возможность финансировать накопительную пенсию за счет личного дохода, при этом государство окажет им стимулирующую поддержку.

Шестого сентября стало известно, что Минфин направил на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте". В пресс-службе ведомства отметили, что один из его основных элементов — исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений. Новая система предполагает сохранность долгосрочных пенсионных накоплений, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.