Минфин планирует переход на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Минфин России предполагает, что поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении, которые позволят гражданам финансировать пенсию за счет личных взносов, вступят в силу с января 2021 года. Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В ведомстве отметили, что необходимость принятия закона объясняется низким уровнем личного участия россиян в формировании пенсионного дохода.
Предполагается, что при новой системе люди получат возможность финансировать накопительную пенсию за счет личного дохода, при этом государство окажет им стимулирующую поддержку.
Публичное обсуждение законопроекта продлится до 30 сентября. Его текст пока не опубликован.
Шестого сентября стало известно, что Минфин направил на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте". В пресс-службе ведомства отметили, что один из его основных элементов — исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений. Новая система предполагает сохранность долгосрочных пенсионных накоплений, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.