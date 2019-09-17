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РИА Новости

Представитель Дерипаски раскрыл детали иска бизнесмена к трем западным СМИ

14:42 17.09.2019 (обновлено: 14:46 17.09.2019)
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкБизнесмен Олег Дерипаска
Бизнесмен Олег Дерипаска
© РИА Новости / Артем Житенев
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Бизнесмен Олег Дерипаска. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Иск Олега Дерипаски к изданиям The Nation, The Telegraph и The Times связан с публикациями, ставшими основанием для персональных санкций США, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.
Он напомнил, что в марте 2019 года Олег Дерипаска подал иск против министерства финансов США, в котором оспаривает наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин, как отметил представитель бизнесмена, по сути, ссылается только на три газетные статьи, которые были опубликованы в зарубежных СМИ более 10 лет назад.
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"Под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, а также слухи и домыслы. Эти обвинения никогда не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности", - сказал представитель Дерипаски.
"Действующий процессуальный закон предусматривает право российского гражданина защищать свою деловую репутацию в правовом споре с зарубежными СМИ в российском суде по месту своего жительства. В связи с этим иск против изданий The Nation, The Telegraph и The Times был подан в арбитражный суд Краснодарского края", - отметил он.
Ранее арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал иск бизнесмена Олега Дерипаски к трем зарубежным издателям СМИ - Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба – Великобритания) и The Nation Company LLC (США). Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в краснодарский суд 13 сентября, к производству он пока не принят.
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