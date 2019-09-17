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РИА Новости

Кальюлайд считает, что ее встреча с Путиным усилила позиции Эстонии в мире

14:38 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время прощания после российско-эстонских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время прощания после российско-эстонских переговоров
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТАЛЛИН, 17 сен — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным усилила позиции республики на международной арене.
Кальюлайд 18 апреля посетила Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства Эстонии. Позднее эстонского президента принял в Кремле Путин, который назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов официальных лиц РФ и Эстонии на протяжении долгого времени. Президент Эстонии пригласила Путина посетить республику в 2020 году.
Президент РФ Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время прощания после российско-эстонских переговоров
26 апреля, 10:05РИА Новости
Посол в Таллине рассказал о реакции эстонцев на встречу Путина и Кальюлайд
"Сегодня я чувствую, что, поскольку я и сама внесла свой вклад в то, чтобы понять, что происходит в России и что там думают, то у меня улучшился доступ к этой информации и я могу высказывать наши мнения - французам или кому угодно - с заметно усиленных позиций", - приводит слова президента Эстонии Sputnik Эстония.
По мнению Кальюлайд, Эстония должна оставаться в числе тех стран Евросоюза и НАТО, которые напрямую обсуждают с Россией свои проблемы.
В последний раз президент Эстонии посещал Россию восемь лет назад - в 2011 году на освящении церкви святого Яана (Иоанна) в Петербурге побывал Тоомас Хендрик Ильвес. Однако тогда он не встречался с главой российского государства. А вот последняя полноформатная встреча лидеров прошла в июне 2008 года - занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев встретился с Ильвесом на Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Ханты-Мансийске.
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Керсти КальюлайдЕвросоюзВладимир ПутинРоссияВ мире
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