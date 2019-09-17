Кальюлайд считает, что ее встреча с Путиным усилила позиции Эстонии в мире

Кальюлайд 18 апреля посетила Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства Эстонии. Позднее эстонского президента принял в Кремле Путин, который назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов официальных лиц РФ и Эстонии на протяжении долгого времени. Президент Эстонии пригласила Путина посетить республику в 2020 году.

По мнению Кальюлайд, Эстония должна оставаться в числе тех стран Евросоюза и НАТО, которые напрямую обсуждают с Россией свои проблемы.

В последний раз президент Эстонии посещал Россию восемь лет назад - в 2011 году на освящении церкви святого Яана (Иоанна) в Петербурге побывал Тоомас Хендрик Ильвес. Однако тогда он не встречался с главой российского государства. А вот последняя полноформатная встреча лидеров прошла в июне 2008 года - занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев встретился с Ильвесом на Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Ханты-Мансийске.