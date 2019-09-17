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РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении проект о едином ресурсе данных россиян

14:38 17.09.2019 (обновлено: 15:13 17.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.
Как пояснили в кабмине, сейчас не существует источника полных данных о физическом лице, необходимых для налоговых органов. Его создание также должно помочь решить ряд задач государственного управления.
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Подчеркивается, что такой ресурс нужен для улучшения контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета граждан.
Формировать и вести ресурс призвана Федеральная налоговая служба. Она будет использовать сведения из других государственных и муниципальных источников, а также органов управления государственными внебюджетными фондами.
В него будут включать и сведения об иностранцах и лицах без гражданства, временно или постоянно проживающих и работающих в России.
Как ранее заявлял глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, ресурс снизит бумажный документооборот.
Комитет поддержал инициативу, но призвал уточнить, как физлица могут исправить недостоверные сведений о себе.
Также члены комитета предложили дополнить законопроект статьей об обеспечении повышенной защищенности ресурса.
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Леонид ЛевинГосдума РФФедеральная налоговая служба РФМоскваРоссияОбщество
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