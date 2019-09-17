Пострадавшим от наводнения в Приамурье выплатили почти 292 миллиона рублей

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пострадавшим от наводнения в Амурской области к настоящему моменту выплачено почти 292 миллиона рублей, сообщается в справочных материалах к совещанию о ликвидации последствий паводков в Дальневосточном федеральном округе.

Президент РФ Владимир Путин во вторник посетит кризисный центр МЧС, где обсудит ситуацию с паводками на Дальнем Востоке - проведет телемост с главами регионов, пострадавших от стихии.

"Из федерального бюджета Амурской области предусмотрено выделение средств в размере до 600 миллионов рублей. Перечислены в бюджет Амурской области и в полном объеме выплачены гражданам 291 миллион 960 тысяч рублей", - указано в справочных материалах к предстоящему совещанию.

Отмечено также, что кабмин рассматривает проект о выделении Амурской области средств на выплаты пострадавшим от паводка, которые постоянно проживают, но не зарегистрированы в домах, попавших в зону ЧС.

"Имеется резерв средств, предусмотренных к выделению из федерального бюджета, до 308 миллионов 40 тысяч рублей, что позволит продолжить осуществление выплат гражданам, постоянно проживающим, но не имеющим регистрации в жилых помещениях, попавших в зону чрезвычайной ситуации; проект распоряжения находится на рассмотрении в правительстве РФ", - говорится в информационных материалах.