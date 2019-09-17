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РИА Новости

Пострадавшим от наводнения в Приамурье выплатили почти 292 миллиона рублей

14:37 17.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пострадавшим от наводнения в Амурской области к настоящему моменту выплачено почти 292 миллиона рублей, сообщается в справочных материалах к совещанию о ликвидации последствий паводков в Дальневосточном федеральном округе.
Президент РФ Владимир Путин во вторник посетит кризисный центр МЧС, где обсудит ситуацию с паводками на Дальнем Востоке - проведет телемост с главами регионов, пострадавших от стихии.
"Из федерального бюджета Амурской области предусмотрено выделение средств в размере до 600 миллионов рублей. Перечислены в бюджет Амурской области и в полном объеме выплачены гражданам 291 миллион 960 тысяч рублей", - указано в справочных материалах к предстоящему совещанию.
Отмечено также, что кабмин рассматривает проект о выделении Амурской области средств на выплаты пострадавшим от паводка, которые постоянно проживают, но не зарегистрированы в домах, попавших в зону ЧС.
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"Имеется резерв средств, предусмотренных к выделению из федерального бюджета, до 308 миллионов 40 тысяч рублей, что позволит продолжить осуществление выплат гражданам, постоянно проживающим, но не имеющим регистрации в жилых помещениях, попавших в зону чрезвычайной ситуации; проект распоряжения находится на рассмотрении в правительстве РФ", - говорится в информационных материалах.
Сообщается, что к 17 сентября обстановка в четырех подтопленных регионах ДФО - Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области - в целом стабилизировалась. В Бурятии, Забайкальском крае и Магаданской области ситуация "полностью стабильна", уточняется в материалах к совещанию.
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