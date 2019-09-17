Журналист призвал ОБСЕ отреагировать на международную блокаду Крыма

Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото

Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Генеральный директор общественной крымско-татарской телерадиокомпании "Миллет" Эрвин Мусаев призвал ОБСЕ активнее работать с Крымом и отреагировать на международную блокаду полуострова.

Мусаев прибыл в Варшаву, где участвует в совещании ОБСЕ по правам человека в составе крымской делегации.

"В своем выступлении я призвал ОБСЕ обратить внимание на ряд жизненно важных вопросов для крымчан, один из которых - устроенная международная блокада. Украина игнорировала факт соблюдения прав человека, организовав водную, транспортную, энергетическую блокады жителям Крыма. Почему молчали другие страны? Или блокады становится международной нормой?", - сказал РИА Новости Мусаев.

По его словам, Крым благополучно преодолел все блокады, но оценка им на международном уровне должна быть обязательно дана. "Мы с этим справились и двигаемся вперед", - подчеркнул Мусаев.

Он отметил, что ОБСЕ должна дать оценку запрету жителям Крыма выезжать по российским паспортам в ряд западных стран.