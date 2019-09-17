Журналист призвал ОБСЕ отреагировать на международную блокаду Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Генеральный директор общественной крымско-татарской телерадиокомпании "Миллет" Эрвин Мусаев призвал ОБСЕ активнее работать с Крымом и отреагировать на международную блокаду полуострова.
Мусаев прибыл в Варшаву, где участвует в совещании ОБСЕ по правам человека в составе крымской делегации.
"В своем выступлении я призвал ОБСЕ обратить внимание на ряд жизненно важных вопросов для крымчан, один из которых - устроенная международная блокада. Украина игнорировала факт соблюдения прав человека, организовав водную, транспортную, энергетическую блокады жителям Крыма. Почему молчали другие страны? Или блокады становится международной нормой?", - сказал РИА Новости Мусаев.
По его словам, Крым благополучно преодолел все блокады, но оценка им на международном уровне должна быть обязательно дана. "Мы с этим справились и двигаемся вперед", - подчеркнул Мусаев.
Он отметил, что ОБСЕ должна дать оценку запрету жителям Крыма выезжать по российским паспортам в ряд западных стран.
"Такие двойные стандарты в отношении Крыма противоречат фундаментальным принципам данной организации. Я призываю последовать примеру Китая, Турции, Саудовской Аравии, которые активно работают с Крымом и дают визы его жителям", - сказал журналист.