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РИА Новости

Журналист призвал ОБСЕ отреагировать на международную блокаду Крыма

14:31 17.09.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Генеральный директор общественной крымско-татарской телерадиокомпании "Миллет" Эрвин Мусаев призвал ОБСЕ активнее работать с Крымом и отреагировать на международную блокаду полуострова.
Мусаев прибыл в Варшаву, где участвует в совещании ОБСЕ по правам человека в составе крымской делегации.
"В своем выступлении я призвал ОБСЕ обратить внимание на ряд жизненно важных вопросов для крымчан, один из которых - устроенная международная блокада. Украина игнорировала факт соблюдения прав человека, организовав водную, транспортную, энергетическую блокады жителям Крыма. Почему молчали другие страны? Или блокады становится международной нормой?", - сказал РИА Новости Мусаев.
По его словам, Крым благополучно преодолел все блокады, но оценка им на международном уровне должна быть обязательно дана. "Мы с этим справились и двигаемся вперед", - подчеркнул Мусаев.
Он отметил, что ОБСЕ должна дать оценку запрету жителям Крыма выезжать по российским паспортам в ряд западных стран.
"Такие двойные стандарты в отношении Крыма противоречат фундаментальным принципам данной организации. Я призываю последовать примеру Китая, Турции, Саудовской Аравии, которые активно работают с Крымом и дают визы его жителям", - сказал журналист.
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