В Совфеде заявили о готовности доработать законопроект о медвытрезвителях

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сенаторы готовы доработать законопроект о медвытрезвителях с учетом замечаний правительственной комиссии, заявил журналистам во вторник глава комитета Совфеда по социальной политике, один из авторов документа Валерий Рязанский.

Правительственная комиссия поддержала необходимость правового регулирования вопросов, связанных с организацией специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения. Вместе с тем, высказаны замечания о том, что в законопроекте требуется уточнить правовой статус специализированных учреждений как немедицинских организаций, правовые основания для направления в них лиц, находящихся в состоянии опьянения, и содержания в них таких лиц, а также определить виды помощи, которая будет там оказываться.

Кроме того, в отзыве комиссии отмечается, что законопроект должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, так как предусмотренное инициативой закрепление за органами власти субъектов РФ и органами местного самоуправления новых полномочий может потребовать дополнительных расходов соответствующих бюджетов, пояснил сенатор.

"Законопроект, дающий право регионам создавать медицинские вытрезвители, может быть доработан с учетом замечаний, высказанных комиссией правительства РФ", - сказал политик.

Рязанский напомнил, что с 2011 года на федеральном уровне вытрезвителей не существует. "Министерство внутренних дел РФ, в ведении которого они находились, было лишено соответствующих полномочий. Однако упразднение медвытрезвителей негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. В стране возросло число правонарушений, совершенных лицами в состоянии опьянения, а также преступлений, которые совершались в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии из-за употребления алкоголя", - отметил он.

По словам сенатора, в настоящее время речь идет о создании специализированных учреждений в регионах на базе муниципально-частного партнерства.

Рязанский пояснил, что в ряде субъектов уже есть специализированные муниципальные и региональные учреждения по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Но процесс организации таких учреждений пока находится вне рамок законодательства.