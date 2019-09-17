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РИА Новости

Нацбанк Украины назвал атаки на экс-главу регулятора террором

14:21 17.09.2019
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovЭкс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева
Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева. Архивное фото
КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Национальный банк Украины назвал террором атаки на экс-главу регулятора Валерию Гонтареву и требует от правоохранителей провести беспристрастное расследование.
Ранее во вторник Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой "криминальным давлением" и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. В офисе президента назвали поджог "грубым преступлением", раскрытие которого должно стать приоритетом для правоохранителей. Полиция завела уголовное дело.
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"Мы, правление Национального банка Украины, публично заявляем о недопустимости целенаправленных, системных атак на экс-главу банка Валерию Гонтареву и в ее лице - на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины. Это уже не ряд инцидентов, это - террор", - говорится в заявлении Нацбанка, опубликованном во вторник на его сайте.
Как отмечается, целью террора является запугать реформаторов, а это прямая и неприкрытая угроза демократии и реформам, от которых зависит будущее Украины.
"Мы требуем действий. Правоохранительные органы должны безотлагательно обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак, а также правонарушений владельцев и акционеров неплатежеспособных банков, информацию о которых Национальный банк ранее передал в правоохранительные органы. Мы настаиваем, что конституционные права всех граждан Украины на защиту жизни и здоровья должны быть обеспечены не словами, а действиями", - добавили в Нацбанке.
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Гонтарева в конце августа сообщила, что ее сбила машина в Лондоне. Ранее она заявила, что украинский олигарх Игорь Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский в интервью изданию "Новое время" сообщил, что не собирается похищать Гонтареву и что она "рассказывает сказки". В сентябре Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли машину ее невестки в Киеве и заявила об атаке на свою семью. Кроме того, она заявляла, что будет просить политическое убежище в Лондоне, если на Украине ее продолжат "преследовать политически и физически". Ранее Гонтарева заявила, что в ее квартиру в Киеве ворвались люди в масках и с автоматами. Позже в Государственном бюро расследований сообщили, что проводили обыск в квартире Гонтаревой в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Нацбанка в 2016 году.
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Валерия ГонтареваИгорь КоломойскийМВД УкраиныУкраинаВ мире
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