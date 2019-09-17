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РИА Новости

Китай намерен довести товарооборот с Россией до 200 миллиардов долларов

14:18 17.09.2019 (обновлено: 14:38 17.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи в Санкт-Петербурге
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ставит целью довести двусторонний товарооборот РФ и Китая до 200 миллиардов долларов и призывает предпринять новые шаги для этого.
"Нам нужно довести наш товарооборот до 200 миллиардов долларов США, но для реализации этой цели нам нужны новые шаги", - сказал он в начале беседы в узком составе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Ли Кэцян констатировал, что сегодня 70% товарообмена составляет энергетика, в основном, нефть и газ.
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Он напомнил, что еще во время прошлой встречи говорил о необходимости прорыва в поиске нового комплексного формата в этой области.
"У нас есть определенные результаты, но нам пора подниматься на новую высоту, потому что в Китае ситуация изменилась", - сказал Ли Кэцян, уточнив, что имеет в виду инновационное развитие страны. Китайский премьер подчеркнул, что его страна открыта к сотрудничеству, и привел в пример Германию, которая разместила в Китае заводы по переработке нефти.
По мнению Ли Кэцяна, Россия и Китай едины во мнении, что на фоне нарастающих факторов неопределенности особенно важно сохранять стратегическое партнерство. Ли Кэцян также попросил Медведева передать президенту РФ Владимиру Путину сердечное приветствие от председателя КНР Си Цзиньпина.
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Ли КэцянДмитрий МедведевКитайРоссияЭкономика
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