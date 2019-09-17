Китай намерен довести товарооборот с Россией до 200 миллиардов долларов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи в Санкт-Петербурге

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ставит целью довести двусторонний товарооборот РФ и Китая до 200 миллиардов долларов и призывает предпринять новые шаги для этого.

"Нам нужно довести наш товарооборот до 200 миллиардов долларов США, но для реализации этой цели нам нужны новые шаги", - сказал он в начале беседы в узком составе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Ли Кэцян констатировал, что сегодня 70% товарообмена составляет энергетика, в основном, нефть и газ.

Он напомнил, что еще во время прошлой встречи говорил о необходимости прорыва в поиске нового комплексного формата в этой области.

"У нас есть определенные результаты, но нам пора подниматься на новую высоту, потому что в Китае ситуация изменилась", - сказал Ли Кэцян, уточнив, что имеет в виду инновационное развитие страны. Китайский премьер подчеркнул, что его страна открыта к сотрудничеству, и привел в пример Германию, которая разместила в Китае заводы по переработке нефти.