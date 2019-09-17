В Крым в ближайшие дни придет резкое похолодание

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с приближающимся резким похолоданием, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"В связи с прохождением холодного фронта 18-22 сентября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: местами дожди, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 метров в секунду, 19-22 сентября понижение температуры воздуха на 8-10 градусов", - говорится в сообщении.
В частности, днем температура воздуха составит 15-20 градусов тепла, ночью - 4-9 градусов, на побережье - 10-13 градусов.