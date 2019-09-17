В Крым в ближайшие дни придет резкое похолодание

"В связи с прохождением холодного фронта 18-22 сентября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: местами дожди, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 метров в секунду, 19-22 сентября понижение температуры воздуха на 8-10 градусов", - говорится в сообщении.