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РИА Новости

Сенатор предложила создать кодекс этики чиновников в социальных сетях

14:06 17.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова
Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Кодекс этики необходимо выработать для чиновников в соцсетях, чтобы госслужащий четко понимал, что разрешено, а что - нет, считает член комитета Совфеда по региональной политике Екатерина Лахова.
Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов жестко раскритиковал своего советника Светлану Опенышеву за селфи в "шоколадной" ванне. Глава региона потребовал от своего советника "жить более скромно". Морозов поручил провести служебную проверку, по итогам которой решат вопрос, увольнять ли чиновницу.
"Ставить вопрос об увольнении - это наверно слишком жесткая мера. Следует этого чиновника вызвать на строгий разговор. В целом же необходимо разработать кодекс этики для госслужащих, который бы прописывал правила их поведения в соцсетях", - сказала Лахова РИА Новости.
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Она подчеркнула, что непродуманные действия госслужащих зачастую вызывают критику у граждан, особенно учитывая, что расслоение в обществе довольно велико. "Смогла ты себе позволить такой отпуск, не стоит это тиражировать. Если очень хочется, можно поделиться снимком в соцсетях только с друзьями", - отметила законодатель.
По словам Лаховой, в Ульяновской области, депутатом от которой нынешний сенатор была в Госдуме, доходы у населения невысокие, поэтому критика поста чиновницы в Instagram вполне оправдана.
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Обсудить 15
Сергей Морозов (политик)Екатерина ЛаховаГосдума РФМоскваУльяновская областьОбщество
Популярные комментарии
Чёт они перегнули там. Женщина не по тротуарам на Бентли гоняет, не трюфелями брлсается.... Нет же, просто выложила как она отдыхает. И что за неженки такие нашлись, которых это оскорбило ? Диабетики которые не едят шоколад ? Менеджеры ванной техники ? Тьфу.... Не так пукнул - оскорбил людей с метеоризмом, посмеялся - оскорбил чувства унылых. P.s. люди у которых мало времени, ИЗВИНИТЕ что оскорбил ваши чувства за такой длинный коммент.
17 сентября, 14:19
Валар Дахаэрис
27500011
предлагаю-чтобы не травмировать чувствительную психику простого народа- инструктировать отдыхающих чиновников-в инстаграме и им подобных помещать фото только хижины дяди тома-никаких особняков-пляжи местного региона - даже если вы обошли санкции и не желаете подтягивать пояс и вынуждены из под палки тащиться на мальдивы или тьфу на канары-и на перед -подчистите декларацию о доходах-и вы действительно в шоколаде
17 сентября, 14:37
Вова Конкретный
370102
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