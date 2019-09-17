Сенатор предложила создать кодекс этики чиновников в социальных сетях

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Кодекс этики необходимо выработать для чиновников в соцсетях, чтобы госслужащий четко понимал, что разрешено, а что - нет, считает член комитета Совфеда по региональной политике Екатерина Лахова.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов жестко раскритиковал своего советника Светлану Опенышеву за селфи в "шоколадной" ванне. Глава региона потребовал от своего советника "жить более скромно". Морозов поручил провести служебную проверку, по итогам которой решат вопрос, увольнять ли чиновницу.

"Ставить вопрос об увольнении - это наверно слишком жесткая мера. Следует этого чиновника вызвать на строгий разговор. В целом же необходимо разработать кодекс этики для госслужащих, который бы прописывал правила их поведения в соцсетях", - сказала Лахова РИА Новости.

Она подчеркнула, что непродуманные действия госслужащих зачастую вызывают критику у граждан, особенно учитывая, что расслоение в обществе довольно велико. "Смогла ты себе позволить такой отпуск, не стоит это тиражировать. Если очень хочется, можно поделиться снимком в соцсетях только с друзьями", - отметила законодатель.