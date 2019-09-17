Космонавт Кононенко заявил, что пистолет ему может пригодиться

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 17 сен - РИА Новости. Командир отряда космонавтов Олег Кононенко считает, что пистолет, о возвращении которого в экипировку космонавтов задумался Роскосмос, может ему пригодиться.

Ранее в Роскосмосе РИА Новости заявили, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов. Пистолет необходим на случай посадки в районе, где могут водиться опасные дикие животные. Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн МакКлейн возвратились на Землю 25 июня на корабле "Союз МС-11" после 204-суточного полёта на борту МКС.

"Возможно, нам нужно оружие - диких животных никто еще не исключал на Земле. Это оружие было исключено из состава НАЗ. И теперь просто в Роскосмосе решили подумать над этим, стоит ли это вернуть", - сказал Кононенко на послеполётной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

"Потому что это тоже стоит денег - и разработка (пистолета - ред.), и изготовление. Поэтому процесс такой идёт, и это все в стадии обсуждения", - добавил он.

Кононенко рассказал, что в ходе своего недавнего полёта на МКС установил на российском сегменте оборудование широкополосной системы связи, которая позволит с использованием спутников-ретрансляторов обмениваться с Землей большими объемами информации. А эксперимент с российским биопринтером, в котором выращивались клетки человека и крысы, он назвал уникальным.