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РИА Новости

Космонавт Кононенко заявил, что пистолет ему может пригодиться

14:04 17.09.2019 (обновлено: 14:47 17.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКомандир отряда космонавтов Олег Кононенко
Командир отряда космонавтов Олег Кононенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Архивное фото
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 17 сен - РИА Новости. Командир отряда космонавтов Олег Кононенко считает, что пистолет, о возвращении которого в экипировку космонавтов задумался Роскосмос, может ему пригодиться.
Ранее в Роскосмосе РИА Новости заявили, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов. Пистолет необходим на случай посадки в районе, где могут водиться опасные дикие животные. Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн МакКлейн возвратились на Землю 25 июня на корабле "Союз МС-11" после 204-суточного полёта на борту МКС.
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"Возможно, нам нужно оружие - диких животных никто еще не исключал на Земле. Это оружие было исключено из состава НАЗ. И теперь просто в Роскосмосе решили подумать над этим, стоит ли это вернуть", - сказал Кононенко на послеполётной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.
"Потому что это тоже стоит денег - и разработка (пистолета - ред.), и изготовление. Поэтому процесс такой идёт, и это все в стадии обсуждения", - добавил он.
Кононенко рассказал, что в ходе своего недавнего полёта на МКС установил на российском сегменте оборудование широкополосной системы связи, которая позволит с использованием спутников-ретрансляторов обмениваться с Землей большими объемами информации. А эксперимент с российским биопринтером, в котором выращивались клетки человека и крысы, он назвал уникальным.
МакКлейн сказала, что первый в мире выход в открытый космос двух женщин не состоялся в марте по ее рекомендации, так как на станции не оказалось подготовленного скафандра. Американка считает эту ситуацию совершенно нормальной.
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