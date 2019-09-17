Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T14:47Z
https://ria.ru/20190917/1558769076.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155699/48/1556994841_0:189:3072:1917_1036x0_80_0_0_aa6aab8df47b6f7e647a65bcc64e776a.jpg
РИА Новости

В МИД Чехии ответили на протест Украины из-за визита делегации в Крым

14:00 17.09.2019 (обновлено: 14:47 17.09.2019)
6759
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 17 сен — РИА Новости. Представитель МИД Чехии Зузана Штихова ответила на протест посольства Украины из-за визита делегации страны в Крым.
По ее словам, граждане Чехии посетили полуостров в частном порядке, и они не нарушили законы своей страны.

"Тем не менее МИД рекомендует гражданам республики при зарубежных поездках уважать законы других стран, включая Украину", — сказала Штихова.

Ранее украинское диппредставительство выразило протест против посещения полуострова "делегацией из Чехии" (бывший замглавы компартии республики Йозеф Скала, писательница Ленка Прохазкова, замруководителя Экономической палаты города Усти-над-Лабем Йиржи Калах и гражданский активист Марек Обртел).
Также в Крыму побывали два представителя общественной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов" Михайло Тяско и Васил Джуган. Их посольство обвинило в попытке дестабилизации ситуации на Украине.
Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
10 сентября, 10:12РИА Новости
Самый издаваемый писатель Словакии не нашел в Крыму признаков "оккупации"
89742130
Обсудить 2
МИД ЧехииКрымООНРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
Делегация Украины в ОБСЕ вновь попыталась лишить слова представителя Крыма
РИА
Новости
Игорь Коломойский
Коломойский намекнул, кому выгоден поджог дома экс-главы Нацбанка Украины
Заслуженный деятель искусств, народный артист РФ Валерий Успенский
Умер народный артист России Валерий Успенский
Танкер Stena Clear Sky
В Литву прибыла крупная партия российского СПГ
Лента
новостей
Газовое месторождение во Львовской области Украины
СМИ узнали о возможности поставок газа в Евросоюз без контракта с Украиной
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Ульяновская чиновница извинилась за селфи в "шоколадной" ванне
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
В санатории назвали стоимость "шоколадных" ванн после истории с чиновницей
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
Коридор в больнице
В Саратове госпитализировали врача, которую изнасиловали по пути к пациенту
Президент Украины Владимир Зеленский
Опрос показал, как украинцы оценивают деятельность Зеленского
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи
Российско-китайские отношения вступили в новую эпоху, заявил Медведев
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Польские СМИ: пока Россия всасывает Белоруссию, Китай поедает ее
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:19Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем
15:18Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
15:18Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
15:16В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
15:14В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбой и смартфонов
15:13Путин пригласил руководство Израиля на Парад Победы в 2020 году
15:12Россия и Доминиканская Республика намерены сотрудничать по мирному атому
15:11Эр-Рияд заявил, что справится с последствиями атаки на нефтяные объекты
15:11Газопровод "Северный поток — 2" построили на на 81%
15:10Европа выступает за дипломатическое решение по Ирану, заявила Меркель
15:07Суд Болгарии снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"
15:04В Киселевске приступили к третьему этапу тушения подземных пожаров
15:03Собянин увеличил в два раза выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой
15:01Пушков раскритиковал заявление о "формуле Зеленского" по Донбассу
14:58Минск продолжит обсуждать с Москвой вопрос компенсаций из-за ЧП на "Дружбе"
14:58Жириновский предложил сдвинуть летние каникулы и начинать учиться в октябре
14:57Госдума приняла в первом чтении проекты об электронных трудовых книжках
14:55"Газпром" с начала года снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 4%
Лента новостейМолния