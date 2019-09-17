В МИД Чехии ответили на протест Украины из-за визита делегации в Крым

ПРАГА, 17 сен — РИА Новости. Представитель МИД Чехии Зузана Штихова ответила на протест посольства Украины из-за визита делегации страны в Крым.

По ее словам, граждане Чехии посетили полуостров в частном порядке, и они не нарушили законы своей страны.

"Тем не менее МИД рекомендует гражданам республики при зарубежных поездках уважать законы других стран, включая Украину", — сказала Штихова.

Ранее украинское диппредставительство выразило протест против посещения полуострова "делегацией из Чехии" (бывший замглавы компартии республики Йозеф Скала, писательница Ленка Прохазкова, замруководителя Экономической палаты города Усти-над-Лабем Йиржи Калах и гражданский активист Марек Обртел).