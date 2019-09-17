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РИА Новости
Культура

СМИ рассказали о серьезной операции, перенесенной Заворотнюк

14:03 17.09.2019 (обновлено: 14:46 17.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Во время лечения в Германии актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа, пишет газета "Московский комсомолец".
По данным издания, в июне родные артистки вызывали ей скорую помощь из-за резко подскочившего давления. Заворотнюк встретила врачей в сознании и якобы сама рассказала о своем диагнозе и показала медицинскую документацию на немецком языке.
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При осмотре пациентки медики обнаружили множество швов — следов трепанации: немецкие коллеги пытались добраться до опухоли. После операции у актрисы поднялось давление, начались сильные боли и в итоге она вернулась домой, говорится в статье.
В августе в СМИ начали появляться публикации о серьезном заболевании артистки. Позже ряд изданий сообщил о том, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в одной из столичных клиник и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Продюсер Андрей Разин заявил, что у актрисы рак мозга, однако не уточнил, откуда у него такая информация. Представители Заворотнюк отказываются комментировать эти сообщения.
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