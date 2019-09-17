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РИА Новости

В Якутии спасли жеребенка, упавшего в 3-метровую яму

14:00 17.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
ЯКУТСК, 17 сен – РИА Новости. Спасатели в Якутии вытащили из трехметровой ямы упавшего в нее жеребенка, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
Как отмечает ведомство, ЧП произошло на частной строительной площадке в пригороде Якутска, к месту прибыла дежурная смена спасателей.
"Глубина ямы около 3 метров. Мы искренне обрадовались, что жеребенок при падении не переломал себе ноги и не получил других серьезных травм. Из ямы малыша подняли при помощи альпинистской системы "Полиспаст", - цитируются в сообщении слова старшего группы, спасателя первого класса Ильи Зуева.
На проведение спасательной операции потребовалось около 20 минут, жеребенок при этом не пострадал. "Как будто в знак благодарности он подошел к автомобилю спасателей и потерся об него боком", - рассказали спасатели.
По информации Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, это не первый подобный случай. В ноябре 2018 года спасатели и местные жители вытащили на берег провалившихся под лед лошадь с жеребенком. А в июне 2018 года спасли косулю, застрявшую в дачном заборе по Сергеляхскому шоссе.
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МЧС РФРоссияЯкутияПроисшествия
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