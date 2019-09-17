Россия и Китай создадут единый центр данных о Луне и дальнем космосе

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия и Китай планируют сотрудничать в создании объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовых актов.

Согласно документу, правительство по согласованию с Роскосмосом и МИД России дало разрешение на проведение переговоров о заключении соглашения с Китаем "о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса".

Как пояснил РИА Новости директор Института космических исследований Анатолий Петрукович, решение было достигнуто в рамках двухсторонней межправкомиссии и оно давно ожидалось учеными обеих стран. В банке данных будет собрана вся информация, доступная о Луне из советских, российских китайских источников, а также из открытых источников других стран. Речь, например, о снимках Луны, составе ее грунта, параметрах обиты. "Все следующие программы по исследованию Луны, они бы пользовались этим центром данных как единым экспертным фондом информации о Луне", - рассказал Петрукович.

По его словам, пока доступ к данным будут иметь только ученые двух стран, но в дальнейшем, не исключил он, к сотрудничеству могут быть привлечены третьи страны.