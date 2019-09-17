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РИА Новости

Россия и Китай создадут единый центр данных о Луне и дальнем космосе

13:49 17.09.2019 (обновлено: 14:11 17.09.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна и самолет на закате
Луна и самолет на закате
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия и Китай планируют сотрудничать в создании объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовых актов.
Согласно документу, правительство по согласованию с Роскосмосом и МИД России дало разрешение на проведение переговоров о заключении соглашения с Китаем "о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса".
Как пояснил РИА Новости директор Института космических исследований Анатолий Петрукович, решение было достигнуто в рамках двухсторонней межправкомиссии и оно давно ожидалось учеными обеих стран. В банке данных будет собрана вся информация, доступная о Луне из советских, российских китайских источников, а также из открытых источников других стран. Речь, например, о снимках Луны, составе ее грунта, параметрах обиты. "Все следующие программы по исследованию Луны, они бы пользовались этим центром данных как единым экспертным фондом информации о Луне", - рассказал Петрукович.
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По его словам, пока доступ к данным будут иметь только ученые двух стран, но в дальнейшем, не исключил он, к сотрудничеству могут быть привлечены третьи страны.
В настоящее время Роскосмос и РАН ведут разработку концепции программы исследования и освоения Луны на период до 2040 года. Ее планируется сформировать к концу осени 2019 года. В настоящее время Россия планирует запуск к Луне трех космических миссий - посадочных "Луна-25" и "Луна-27", а также орбитального "Луна-26". Высадка первого россиянина на Луне запланирована на 2030 год.
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