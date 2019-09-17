Сыну главы Чебоксар продлили арест по делу о бегстве с места ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Чебоксар на месяц продлил арест Олегу Ладыкову - сыну главы администрации города Алексея Ладыкова - по делу о ДТП с двумя пострадавшими и скрывшемся с места аварии водителе, сообщили РИА Новости в суде.

Рано утром 23 июля на автодороге Москва-Уфа в Моргаушском районе Чувашии водитель Audi врезался в металлическое ограждение, после чего совершил столкновение с автомобилем УАЗ-3909. В результате аварии был госпитализирован водитель "УАЗа", позже за медицинской помощью обратился и его пассажир. Предполагаемый виновник ДТП - 20-летний житель Чебоксар - скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Вечером 24 июля скрывшийся водитель был задержан. Им оказался сын главы администрации Чебоксар Олег Ладыков, который в мае 2019 года был условно осужден за побои и насилие в отношении полицейского. Ладыков был арестован на 2 месяца - до 22 сентября.

"Ленинский районный суд продлил меру пресечения Олегу Ладыкову в виде заключения под стражу еще на месяц", - рассказали агентству в суде.

В конце мая Калининский районный суд Чебоксар приговорил сына мэра столицы Чувашии Олега Ладыкова к одному году четырем месяцам лишения свободы условно за побои и насилие в отношении полицейского. Как установило следствие, вечером 9 февраля 2019 года пьяный мужчина приехал на арендованном лимузине в гостевой дом на улице Волжской в Чебоксарах, где на праздновании дня рождения своей подруги находилась его знакомая. Из хулиганских побуждений он избил присутствовавшего там ранее не знакомого молодого человека, который в результате на некоторое время потерял сознание, а мужчина скрылся с места преступления на том же лимузине. Очнувшись, пострадавший сообщил о произошедшем в правоохранительные органы, после чего местонахождение нападавшего было установлено, его доставили в полицию.