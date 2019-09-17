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РИА Новости

В Литву прибыла крупная партия российского СПГ

13:44 17.09.2019 (обновлено: 14:14 17.09.2019)
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CC BY 2.0 / Frans Berkelaar / LNG tanker Stena Clear SkyТанкер Stena Clear Sky
Танкер Stena Clear Sky
CC BY 2.0 / Frans Berkelaar / LNG tanker Stena Clear Sky
Танкер Stena Clear Sky. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Танкер Stena Clear Sky с крупнотоннажной партией российского сжиженного газа утром 17 сентября прибыл в Клайпедский порт, свидетельствуют данные сайта Marinetraffic.com.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из Российской Федерации, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа. По данным издания, партия СПГ с проекта "Ямал СПГ" "Новатэка" была перегружена во французском Монтуаре на судно Stena Clear Sky и направлялась в Клайпеду.
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По данным Marinetraffic.com, танкер Stena Clear Sky прибыл в Клайпедский порт 17 сентября в 10:23 по литовскому времени.
Источники "Коммерсанта" сообщали, что французская компания Total выступила продавцом, а покупателем стала литовская энергетическая госкомпания Lietuvos energijos tiekimas (с 9 сентября переименована в Ignitis). Однако источник, близкий к Ignitis, говорил, что груз Stena Clear Sky, вероятнее всего, предназначен литовскому производителю минеральных удобрений Achema.
"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).
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