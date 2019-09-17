В Литву прибыла крупная партия российского СПГ

Литва уже покупает русский СПГ. Будет ли его через Польшу покупать Украина?

Литва уже покупает русский СПГ. Будет ли его через Польшу покупать Украина?

Источники "Коммерсанта" сообщали, что французская компания Total выступила продавцом, а покупателем стала литовская энергетическая госкомпания Lietuvos energijos tiekimas (с 9 сентября переименована в Ignitis). Однако источник, близкий к Ignitis, говорил, что груз Stena Clear Sky, вероятнее всего, предназначен литовскому производителю минеральных удобрений Achema.