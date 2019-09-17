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РИА Новости

Депутат Госдумы не видит смысла менять название Крыма

13:38 17.09.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вопрос двойного названия для Крыма - не самая актуальная проблема полуострова, она не стоит сломанных вокруг нее копий, считает депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек.
Ранее руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус выступил с инициативой придать Республике Крым дополнительное историческое название "Таврида". При этом, по его словам, крымское общество пока не готово к такому решению. Позже подобная инициатива была озвучена на международном симпозиуме "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды", который прошел в Симферополе.
"Сегодня это не самая актуальная проблема полуострова, и я не вижу смысла менять название нашей земли, под которым она вошла в состав Российской империи при Екатерине II. Именно крымские, а не таврические народы присягнули на верность Российской империи. Считаю, что не стоит ломать копья при обсуждении подобных заявлений", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Присягали на верность России именно крымские народы. И в мировую историю вошел полуостров как "Крым", - подчеркнул депутат.
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Сенатор заявила, что вопрос о втором названии Крыма ставить необходимо
"Таврика" ("Таврида", "Таврия") - древнее название Крыма. Изначально Таврикой древние греки называли южный берег Крыма, а в период раннего Средневековья это название использовалось для всего Крыма. "Таврида" - название Крымского полуострова после его присоединения к России в 1783 году. Полуостров назывался Тавридой до 20-х годов ХХ века, до создания Крымской советской социалистической республики.
Современное название "Крым" стало широко использоваться только после XIII века, предположительно, по названию города "Къырым", который после захвата Северного Причерноморья монголами являлся резиденцией наместника хана Золотой Орды.
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Руслан БальбекГосдума РФКрымРоссияОбщество
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