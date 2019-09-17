Депутат Госдумы не видит смысла менять название Крыма

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вопрос двойного названия для Крыма - не самая актуальная проблема полуострова, она не стоит сломанных вокруг нее копий, считает депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек.

Ранее руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус выступил с инициативой придать Республике Крым дополнительное историческое название "Таврида". При этом, по его словам, крымское общество пока не готово к такому решению. Позже подобная инициатива была озвучена на международном симпозиуме "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды", который прошел в Симферополе.

"Сегодня это не самая актуальная проблема полуострова, и я не вижу смысла менять название нашей земли, под которым она вошла в состав Российской империи при Екатерине II. Именно крымские, а не таврические народы присягнули на верность Российской империи. Считаю, что не стоит ломать копья при обсуждении подобных заявлений", - сказал Бальбек РИА Новости.

"Присягали на верность России именно крымские народы. И в мировую историю вошел полуостров как "Крым", - подчеркнул депутат.

"Таврика" ("Таврида", "Таврия") - древнее название Крыма. Изначально Таврикой древние греки называли южный берег Крыма, а в период раннего Средневековья это название использовалось для всего Крыма. "Таврида" - название Крымского полуострова после его присоединения к России в 1783 году. Полуостров назывался Тавридой до 20-х годов ХХ века, до создания Крымской советской социалистической республики.