Мединский поздравил Владимира Меньшова с юбилеем

"Выдающийся режиссер и актер, Вы по праву считаетесь видным деятелем отечественного киноискусства, вписавшим в его летопись множество ярких страниц. Ваши картины, отличающиеся неповторимым авторским почерком, не только завоевали ряд престижных международных наград, но и покорили сердца нескольких поколений наших сограждан", - говорится в поздравительной телеграмме Мединского.

"Особого уважения заслуживает Ваша активная гражданская позиция и последовательное отстаивание интересов российской культуры. В этот праздничный день примите мои искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего", - заключил министр.

В большом кино в качестве актера Меньшов дебютировал в 1972 году в главной роли в драме Алексея Сахарова "Человек на своем месте". Всего на счету Меньшова около 120 ролей в полнометражных и телефильмах. Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом "Розыгрыш" по сценарию Семена Лунгина. Среди его режиссерских работ - "Ширли-мырли", "Любовь и голуби" и фильм "Москва слезам не верит", который в 1981 году получил "Оскар".