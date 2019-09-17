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РИА Новости

В Москве скорая столкнулась с автобусом и легковушкой

13:34 17.09.2019 (обновлено: 13:40 17.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Скорая помощь столкнулась с автобусом и легковой автомашиной на проспекте Вернадского на западе Москвы, пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Вблизи дома номер 111 на проспекте Вернадского произошло ДТП с участием скорой помощи, автобуса и легковушки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате столкновения пострадали, по предварительным данным, три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства ДТП выясняются.
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