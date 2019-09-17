В Москве скорая столкнулась с автобусом и легковушкой

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Скорая помощь столкнулась с автобусом и легковой автомашиной на проспекте Вернадского на западе Москвы, пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Вблизи дома номер 111 на проспекте Вернадского произошло ДТП с участием скорой помощи, автобуса и легковушки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате столкновения пострадали, по предварительным данным, три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства ДТП выясняются.