Делегация Украины в ОБСЕ вновь попыталась лишить слова представителя Крыма

ВАРШАВА, 17 сен — РИА Новости. Украинская делегация в очередной раз предприняла попытку лишить слова представителя Крыма во время доклада по вопросам свободы СМИ на совещании ОБСЕ по правам человека.
Модератор дискуссии напомнил о гарантиях выражения свободы мнений и предложил оратору продолжить, передает корреспондент РИА Новости.
Полуостров представляла главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская. В первый раз ей помешали накануне, призвав ОБСЕ не предоставлять площадку "для распространения точки зрения оккупационных властей".
Тем не менее журналистка выступила, а также пригласила присутствующих в Крым, чтобы самим оценить ситуацию с правами человека в регионе. Она подчеркнула, что республику ежегодно посещают по 150 иностранных делегаций.
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Во вторник украинский представитель вновь усмотрел в выступлении журналистки "попытку нарушения территориальной целостности Украины".
Ему ответил представитель Минкомсвязи России Кирилл Игнатов. Он напомнил, что ситуация повторяется, а также призвал "не использовать трибуну ОБСЕ <...> для посягательства на территориальную целостность России".
После небольшого технического перерыва Волконская смогла продолжить выступление.
"Мы просим не делать политических заявлений, связанных с юрисдикцией или принадлежностью той или иной стране той или иной территории. <...> БДИПЧ и председательство полностью придерживаются гарантий выражения свободы мнений", — прокомментировал модератор.
После этого попытку помешать Волконской предприняла также канадская делегация, но она не увенчалась успехом.
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