Комиссия Сейма Латвии поддержала предоставление гражданства детям неграждан

В соответствии с законопроектом, с 2020 года все новорожденные в семьях неграждан Латвии будут автоматически получать гражданство — если только родители не выберут гражданство другой страны. Законопроект предусматривает прекращение присвоения статуса негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 июня 2018 года. Чтобы он вступил в силу, Сейм должен поддержать его в трех чтениях.

В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах — они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.