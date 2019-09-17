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РИА Новости

Комиссия Сейма Латвии поддержала предоставление гражданства детям неграждан

13:29 17.09.2019 (обновлено: 13:33 17.09.2019)
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© Fotolia / sociopat_empatГражданский паспорт Латвийской Республики
Гражданский паспорт Латвийской Республики
© Fotolia / sociopat_empat
Гражданский паспорт Латвийской Республики. Архивное фото
РИГА, 17 сен – РИА Новости. Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам поддержала поправки к законодательству, которые предусматривают автоматическое предоставление гражданства детям неграждан, передает корреспондент РИА Новости.
В соответствии с законопроектом, с 2020 года все новорожденные в семьях неграждан Латвии будут автоматически получать гражданство — если только родители не выберут гражданство другой страны. Законопроект предусматривает прекращение присвоения статуса негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 июня 2018 года. Чтобы он вступил в силу, Сейм должен поддержать его в трех чтениях.
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В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах — они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.
Сейм ранее уже отклонял этот законопроект. Президент надеется, что его инициатива получит поддержку у депутатов Сейма нового созыва.
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