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РИА Новости

Путин внес на рассмотрение ГД кандидатуры на пост аудиторов Счетной палаты

13:27 17.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы несколько кандидатур для назначения на должность аудиторов Счетной палаты, ГД обсудит их назначение в четверг, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Сегодня президент внес на рассмотрение Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации кандидатуры Богомолова Валерия Николаевича, Перчяна Андрея Виленовича, Шилкова Даниила Евгеньевича, Штогрина Сергея Ивановича для назначения на должность аудиторов Счетной палаты Российской Федерации", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник.
По его словам, вопрос назначения аудиторов СП совет Госдумы обсудит в среду, в четверг его рассмотрит Государственная дума.
Володин также отметил, что фракции вдумчиво подошли к выбору кандидатур и президент поддержал всех из предложенных кандидатов. "Решение, принятое президентом, совпадает с видением кандидатур политическими фракциями и советом Государственной думы", - сказал Володин.
Здание Государственной Думы РФ
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Госдума РФСчетная палата РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияПолитика
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