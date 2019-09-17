Путин внес на рассмотрение ГД кандидатуры на пост аудиторов Счетной палаты

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы несколько кандидатур для назначения на должность аудиторов Счетной палаты, ГД обсудит их назначение в четверг, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Сегодня президент внес на рассмотрение Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации кандидатуры Богомолова Валерия Николаевича, Перчяна Андрея Виленовича, Шилкова Даниила Евгеньевича, Штогрина Сергея Ивановича для назначения на должность аудиторов Счетной палаты Российской Федерации", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник.

По его словам, вопрос назначения аудиторов СП совет Госдумы обсудит в среду, в четверг его рассмотрит Государственная дума.