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РИА Новости
Туризм

Дипломат рассказал, почему россияне часто попадают в ДТП в Турции

13:19 17.09.2019
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Значительное количество россиян в Турции страдает и погибает в ходе ДТП на пешеходных переходах, так как они не учитывают различия в правилах дорожного движения, заявил советник консульского департамента МИД РФ Антон Скворцов.
"Несчастные и смертельные случаи в Турции зачастую связаны с легкомысленным поведением самих туристов. Максимально, что можно сделать - это усилить информированность самих туристов пред поездкой, в том числе, в Турцию", - сказал он, выступая на заседании круглого стола "Безопасность российских туристов в Турции. Старые и новые угрозы" в Общественной Палате РФ.
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По его наблюдениям, уже садясь в самолёт, человек начинает ощущать себя на отдыхе и расслабляется, забывая про меры безопасности, и позволяет себе то, что не позволил бы в России.
"В последнее время мы фиксируем рост ДТП в Турции с участием наших граждан, где россияне выступают в качестве пешеходов. Зачастую совершаются наезды на туристов в то время, когда они находятся на пешеходном переходе. Объясняется это тем, что россияне привыкли к тому, что в нашей стране водители уступают дорогу людям на пешеходных переходах, а в Турции такого нет", - прокомментировал ситуацию дипломат.
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Далее представитель МИД уточнил, что определённый процент погибших в Турции составляют люди преклонного возраста.
"Людям такой категории и женщинам на последних месяцах беременности следует с некоторой опаской отправляться в дальние путешествия и быть готовым к тому, что может произойти ухудшение здоровья. Следующей категорией в зоне риска остаются дети, которые по недосмотру родителей оказались без должного надзора", - сказал Скворцов.
В заключение дипломат выразил сожаление, что в СМИ не всегда дается объективная оценка ситуации, что приводит к неверной оценке положения дел.
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