В Sputnik прокомментировали следственные действия в отношении Новосадюка

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Агентство Sputnik в курсе сообщений СМИ о различных версиях причин следственных действий в отношении главы агентства Sputnik Молдавия Владимира Новосадюка, но считает правильным дождаться официальных выводов следствия.

"Мы видели сообщения в СМИ о различных версиях причин следственных действий в отношении Владимира Новосадюка, но считаем правильным дождаться официальных выводов следствия", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Sputnik.