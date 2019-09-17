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РИА Новости

В Sputnik прокомментировали следственные действия в отношении Новосадюка

13:16 17.09.2019
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© Sputnik / Miroslav RotariРуководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
Руководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Агентство Sputnik в курсе сообщений СМИ о различных версиях причин следственных действий в отношении главы агентства Sputnik Молдавия Владимира Новосадюка, но считает правильным дождаться официальных выводов следствия.
"Мы видели сообщения в СМИ о различных версиях причин следственных действий в отношении Владимира Новосадюка, но считаем правильным дождаться официальных выводов следствия", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Sputnik.
Ранее в пресс-службе агентства заявили о задержании Новосадюка. В прокуратуре Молдавии РИА Новости сообщили, что в отношении Новосадюка ведутся следственные действия, пока о его задержании речи не идет.
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