В Sputnik прокомментировали следственные действия в отношении Новосадюка

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Агентство Sputnik в курсе сообщений СМИ о различных версиях причин следственных действий в отношении главы агентства Sputnik Молдавия Владимира Новосадюка, но считает правильным дождаться официальных выводов следствия.
"Мы видели сообщения в СМИ о различных версиях причин следственных действий в отношении Владимира Новосадюка, но считаем правильным дождаться официальных выводов следствия", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Sputnik.
Ранее в пресс-службе агентства заявили о задержании Новосадюка. В прокуратуре Молдавии РИА Новости сообщили, что в отношении Новосадюка ведутся следственные действия, пока о его задержании речи не идет.