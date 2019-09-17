Высшая коллегия судей рекомендовала переназначить Лебедева главой ВС

"Решение было принято единогласно", - сказал он.

Теперь 76-летнему Лебедеву предстоит пройти кадровую комиссию, получить одобрение Совета Федерации, на новый срок он может быть назначен указом президента.

Квалифколлегия объявила конкурс на замещение должности чуть ранее срока истечения полномочий Лебедева. Как пояснил ранее секретарь пленума ВС РФ Виктор Момотов, это необходимо, чтобы Лебедев уже в статусе вновь назначенного главы ВС запускал работу новых апелляционных и кассационных судов. Новые суды откроются 1 октября.