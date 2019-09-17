Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T13:28Z
https://ria.ru/20190917/1558767448.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/96367/02/963670290_0:284:1386:1064_1036x0_80_0_0_facf8dbb311476c65100e602bfcf146c.jpg
РИА Новости

Высшая коллегия судей рекомендовала переназначить Лебедева главой ВС

13:15 17.09.2019 (обновлено: 13:28 17.09.2019)
1667
© РИА Новости / Илья ПиталевПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
© РИА Новости / Илья Питалев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на новый срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
"Решение было принято единогласно", - сказал он.
Теперь 76-летнему Лебедеву предстоит пройти кадровую комиссию, получить одобрение Совета Федерации, на новый срок он может быть назначен указом президента.
Квалифколлегия объявила конкурс на замещение должности чуть ранее срока истечения полномочий Лебедева. Как пояснил ранее секретарь пленума ВС РФ Виктор Момотов, это необходимо, чтобы Лебедев уже в статусе вновь назначенного главы ВС запускал работу новых апелляционных и кассационных судов. Новые суды откроются 1 октября.
Лебедев является председателем ВС РФ с 1993 года.
Вячеслав Лебедев. Архивное фото
21 мая 2014, 12:33РИА Новости
Биография Вячеслава Лебедева
302008
Обсудить 0
Верховный суд РФВячеслав ЛебедевРоссияПолитика
Рекомендуем
Андрей Разин
Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
В лаборатории онкологического диспансера
Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России
Лента
новостей
Один из преступников на следственном эксперименте
"Два года втирались в доверие": как банда цыган вырезала семью под Липецком
Вид Москвы. Архивное фото
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Автомобиль реанимации
В Башкирии мальчик, пять дней живший с трупом матери, попал в реанимацию
Пункт продажи лотерейных билетов
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет
Девушки на Крымской набережной в Москве
Синоптики рассказали, когда ожидать третью волну бабьего лета в Москве
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Сочи полиция задержала мужчину, сбросившего девушку с виадука
Сторожевой корабль Черноморского флота (ЧФ) Сметливый
Истребители субмарин. Корабли, от которых не могли уйти подлодки США
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям
15:19Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем
15:18Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
15:18Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
15:16В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
15:14В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбой и смартфонов
15:13Путин пригласил руководство Израиля на Парад Победы в 2020 году
15:12Россия и Доминиканская Республика намерены сотрудничать по мирному атому
15:11Эр-Рияд заявил, что справится с последствиями атаки на нефтяные объекты
15:11Газопровод "Северный поток — 2" построили на на 81%
15:10Европа выступает за дипломатическое решение по Ирану, заявила Меркель
15:07Суд Болгарии снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"
15:04В Киселевске приступили к третьему этапу тушения подземных пожаров
15:03Собянин увеличил в два раза выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой
15:01Пушков раскритиковал заявление о "формуле Зеленского" по Донбассу
14:58Минск продолжит обсуждать с Москвой вопрос компенсаций из-за ЧП на "Дружбе"
14:58Жириновский предложил сдвинуть летние каникулы и начинать учиться в октябре
14:57Госдума приняла в первом чтении проекты об электронных трудовых книжках
Лента новостейМолния