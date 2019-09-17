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РИА Новости

ЕП поддержал назначение Лагард на пост главы Европейского центробанка

13:11 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКристин Лагард
Кристин Лагард
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Кристин Лагард. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости, Мария Князева. Пленарная сессия Европарламента во вторник проголосовала в поддержку назначения Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют результаты голосования.
В начале июля лидеры ЕС на саммите договорились выдвинуть на пост главы ЕЦБ Лагард, которая с 2011 года занимала должность директора-распорядителя МВФ, а до этого была, среди прочего, министром финансов Франции.
В конце июля сообщалось, что совет управляющих ЕЦБ не возразил против того, чтобы Лагард заняла эту должность. После этого своё мнение о ее назначении должен был высказать и Европарламент.
Лагард должна сменить на этом посту Марио Драги, чей восьмилетний срок полномочий истекает 31 октября текущего года.
Управляющий директор МВФ Кристин Лагард у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
16 июля, 19:42РИА Новости
Биография Кристин Лагард
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