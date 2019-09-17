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РИА Новости

Исследование показало отношение европейцев к санкциям против России

13:09 17.09.2019 (обновлено: 13:35 17.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Проведенное в 14 странах ЕС исследование показало, что почти в половине из них до трети респондентов считают санкционную политику в отношении РФ слишком жесткой.
Исследование было проведено в текущем году британской компанией YouGov по заказу Европейского совета по международным отношениям, участие в нем приняли около 60 тысяч человек, подробности и методики проведения не уточняются. Европейский совет по международным отношениям - экспертный центр, основанный в 2007 году, присутствует в Берлине, Лондоне, Мадриде, Париже, Риме, Софии и Варшаве. Среди его членов, помимо исследователей и журналистов, числятся также европейские политики, бывшие генсеки НАТО.
Согласно данным исследования, больше всего тех, кто считает санкции слишком жесткими, оказалось в Австрии (29%), Словакии (28%), Греции (26%), Чехии (22%), Италии (21%) и Германии (21%).
Таким образом, в шести из 14 приведенных стран от одной пятой до примерно трети людей придерживаются такой точки зрения. Даже в Польше, где наибольшее число респондентов (55%) считают санкции ЕС недостаточно жесткими, нашлось 18% тех, кто придерживается прямо противоположного мнения.
Лишь в Польше за ужесточение высказалось бы более половины участников исследования, тогда как во всех других странах этот показатель не дотянул и до 50%: Швеция - 46%, Дания - 45%, Испания - 42%, Румыния - 38%, Нидерланды - 36%, Франция - 32%, Венгрия - 29%.
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Кроме того, в диапазоне между 8% (Польша) и 36% (Нидерланды) респонденты в указанных странах придерживаются мнения, что политика ЕС в отношении РФ сбалансирована.
Совет ЕС официально продлил на полгода в конце июня экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Кроме того, ЕС продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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