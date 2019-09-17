Исследование показало отношение европейцев к санкциям против России

БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Проведенное в 14 странах ЕС исследование показало, что почти в половине из них до трети респондентов считают санкционную политику в отношении РФ слишком жесткой.

Исследование было проведено в текущем году британской компанией YouGov по заказу Европейского совета по международным отношениям, участие в нем приняли около 60 тысяч человек, подробности и методики проведения не уточняются. Европейский совет по международным отношениям - экспертный центр, основанный в 2007 году, присутствует в Берлине, Лондоне, Мадриде, Париже, Риме, Софии и Варшаве. Среди его членов, помимо исследователей и журналистов, числятся также европейские политики, бывшие генсеки НАТО.

Согласно данным исследования, больше всего тех, кто считает санкции слишком жесткими, оказалось в Австрии (29%), Словакии (28%), Греции (26%), Чехии (22%), Италии (21%) и Германии (21%).

Таким образом, в шести из 14 приведенных стран от одной пятой до примерно трети людей придерживаются такой точки зрения. Даже в Польше, где наибольшее число респондентов (55%) считают санкции ЕС недостаточно жесткими, нашлось 18% тех, кто придерживается прямо противоположного мнения.

Лишь в Польше за ужесточение высказалось бы более половины участников исследования, тогда как во всех других странах этот показатель не дотянул и до 50%: Швеция - 46%, Дания - 45%, Испания - 42%, Румыния - 38%, Нидерланды - 36%, Франция - 32%, Венгрия - 29%.

Кроме того, в диапазоне между 8% (Польша) и 36% (Нидерланды) респонденты в указанных странах придерживаются мнения, что политика ЕС в отношении РФ сбалансирована.

Совет ЕС официально продлил на полгода в конце июня экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Кроме того, ЕС продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года.