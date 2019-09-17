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РИА Новости

В Башкирии родственники заберут ребенка, жившего пять дней с трупом матери

13:07 17.09.2019 (обновлено: 15:21 17.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
УФА, 17 сен — РИА Новости. Органы опеки Янаульского района Башкирии нашли близких родственников шестилетнего мальчика, проведшего пять дней в квартире возле тела умершей матери, они готовы взять ребенка к себе, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в республике Милана Скоробогатова.
Ранее следственные органы Башкирии сообщали, что 16 сентября в квартире жилого дома в городе Янауле обнаружен истощенный шестилетний мальчик, также там найдено тело его 44-летней матери. Следователи выясняют причину и давность смерти женщины. По некоторым данным, она могла умереть пять дней назад. Глава Янаульского района Ильшат Вазигатов сообщал в соцсетях, что ребенок находится в реанимационном отделении Центральной районной больницы.
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"Органы опеки оперативно нашли близких родственников мальчика, они уже прибыли в Янаул, встречались с мальчиком в больнице. Опека сейчас отрабатывает с родными ребенка схему его жизнеустройства. Полагаем, что после реабилитации он будет в семье", - рассказала РИА Новости Скоробогатова.
Он отметила, что перед специалистами стоит вопрос психического и физического восстановления здоровья ребенка.
"Сейчас состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое, главный врач больницы отмечает хорошую восстановительную динамику. Ребенок общается, идет на контакт, ходит, его кормят по специальной врачебной диете. Вчера из Уфы приезжали лучшие психиатры, осмотрели ребенка, скоординировали его лечение", - сообщила агентству детский омбудсмен.
По ее словам, с первого дня, как нашли ребенка, его сопровождает психолог.
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Республика БашкортостанУфаЯнаульский районПроисшествия
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