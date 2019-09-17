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РИА Новости

Спецпредставитель Путина оценил безопасность Telegram и WhatsApp

13:02 17.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Используемое в мессенджере Telegram программное решение предпочтительнее решения WhatsApp с точки зрения безопасности коммуникаций, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Ранее в сентябре бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции "Франс интер" заявил, что использовать мессенджер WhatsApp высшим должностным лицам не стоит из-за низкого уровня шифрования. Впрочем, добавил он, и WhatsApp, и Telegram лучше, чем SMS или другие незашифрованные сообщения.
"Абсолютно безопасных средств связи не существует. Пока мы не сделали квантовый мессенджер, безопасных средств нет", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос, обсуждается ли создание таких мессенджеров на базе квантовых технологий для госслужащих в РФ, он сказал: "Если мы поймем физическую возможность такого, конечно, сделаем. Но пока это еще слишком долгая история".
"Но, конечно, выбирая между использованием решения WhatsApp и использованием решения Telegram, совершенно очевидным является выбор решения Telegram с точки зрения безопасности коммуникаций", - сказал спецпредставитель президента РФ.
Он добавил, что сам пользуется обоими мессенджерами.
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TelegramWhatsApp Inc.Агентство национальной безопасности СШАЭдвард СноуденДмитрий ПесковМоскваРоссияСШАТехнологииОбщество
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