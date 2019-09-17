Спецпредставитель Путина оценил безопасность Telegram и WhatsApp

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Архивное фото

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Используемое в мессенджере Telegram программное решение предпочтительнее решения WhatsApp с точки зрения безопасности коммуникаций, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Ранее в сентябре бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции "Франс интер" заявил, что использовать мессенджер WhatsApp высшим должностным лицам не стоит из-за низкого уровня шифрования. Впрочем, добавил он, и WhatsApp, и Telegram лучше, чем SMS или другие незашифрованные сообщения.

"Абсолютно безопасных средств связи не существует. Пока мы не сделали квантовый мессенджер, безопасных средств нет", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли создание таких мессенджеров на базе квантовых технологий для госслужащих в РФ, он сказал: "Если мы поймем физическую возможность такого, конечно, сделаем. Но пока это еще слишком долгая история".

"Но, конечно, выбирая между использованием решения WhatsApp и использованием решения Telegram, совершенно очевидным является выбор решения Telegram с точки зрения безопасности коммуникаций", - сказал спецпредставитель президента РФ.