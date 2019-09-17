"Уральские авиалинии" опровергли сообщения об уходе пилота аварийного А321

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" опровергла информацию, что пилоту севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолета Airbus А321 Дамиру Юсупову поступило предложение о работе от одной из крупнейших в мире авиакомпаний Emirates Airlines.

Ранее некоторые блогеры и СМИ, например, "Новые известия", написали, что Юсупову поступило предложение о переходе в авиакомпанию Emirates с зарплатой порядка 16 тысяч долларов в месяц.

"От Emirates не было никаких предложений. Это слухи", – сказала РИА Новости представительница "Уральских авиалиний".

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.