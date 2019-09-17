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РИА Новости

"Уральские авиалинии" опровергли сообщения об уходе пилота аварийного А321

12:58 17.09.2019
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© РИА Новости / Борис Ярков / Перейти в фотобанкКомандир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
© РИА Новости / Борис Ярков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" опровергла информацию, что пилоту севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолета Airbus А321 Дамиру Юсупову поступило предложение о работе от одной из крупнейших в мире авиакомпаний Emirates Airlines.
Ранее некоторые блогеры и СМИ, например, "Новые известия", написали, что Юсупову поступило предложение о переходе в авиакомпанию Emirates с зарплатой порядка 16 тысяч долларов в месяц.
"От Emirates не было никаких предложений. Это слухи", – сказала РИА Новости представительница "Уральских авиалиний".
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
В Сургуте нарисовали граффити в честь пилотов Уральских авиалиний Дамира Юсупова и Георгия Мурзина
15 сентября, 15:26РИА Новости
В Сургуте открыли граффити в честь пилотов севшего в кукурузном поле А321
Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил им звания Героев России.
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Дамир ЮсуповEmiratesУральские авиалинииОбщество
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