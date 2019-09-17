В Сочи полиция задержала мужчину, сбросившего девушку с виадука

СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Сочи, сбросившего ночью с виадука девушку, которая из-за полученных травм скончалась, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в ночь на 30 августа 28-летний местный житель встретил на Курортном проспекте незнакомую ему 24-летнюю девушку и пошел за ней. "Зайдя на виадук, мужчина, обхватив руками девушку, перекинул ее через ограждение. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте. После совершенного преступления злоумышленник с места скрылся", — говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту убийства было возбуждено уголовное дело. Следователи краевого управления СК совместно с полицейскими в Сочи установили причастность к совершенному преступлению 28-летнего местного жителя, который скрывался от органов предварительного следствия.

"Шестнадцатого сентября при оперативной поддержке сотрудников полиции объявленный в розыск 28-летний мужчина был задержан в поселке городского типа Красная Поляна. <...> Ему предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.