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РИА Новости

В Сочи полиция задержала мужчину, сбросившего девушку с виадука

12:57 17.09.2019 (обновлено: 15:12 17.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Сочи, сбросившего ночью с виадука девушку, которая из-за полученных травм скончалась, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.
По данным следствия, в ночь на 30 августа 28-летний местный житель встретил на Курортном проспекте незнакомую ему 24-летнюю девушку и пошел за ней. "Зайдя на виадук, мужчина, обхватив руками девушку, перекинул ее через ограждение. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте. После совершенного преступления злоумышленник с места скрылся", — говорится в сообщении.
Уточняется, что по факту убийства было возбуждено уголовное дело. Следователи краевого управления СК совместно с полицейскими в Сочи установили причастность к совершенному преступлению 28-летнего местного жителя, который скрывался от органов предварительного следствия.
"Шестнадцатого сентября при оперативной поддержке сотрудников полиции объявленный в розыск 28-летний мужчина был задержан в поселке городского типа Красная Поляна. <...> Ему предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
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