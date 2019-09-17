Ульяновская чиновница извинилась за селфи в "шоколадной" ванне

САМАРА, 17 сен — РИА Новости. Бывший руководитель аппарата губернатора и правительства Ульяновской области 55-летняя Светлана Опенышева извинилась за селфи в "шоколадной" ванне.

Ранее женщина выложила в Instagram фотографию с отдыха в азербайджанском санатории, где она принимает нафталановую ванну, с подписью "Много шоколада не бывает".

Пост вызвал критику со стороны ее руководителя — губернатора региона Сергея Морозова. Он назвал поведение Опенышевой "чудачеством" и призвал "жить более скромно". Началась служебная проверка, женщина написала заявление об увольнении.

Кроме того, чиновница удалила публикацию и попросила прощения.

"Дорогие друзья. Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты, и мне жаль, что так произошло", — написала она на своей странице в Facebook

Также она добавила, что хотела лишь поделиться впечатлениями о "замечательном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму".

Сейчас Опенышева является советником губернатора и возглавляет областное учреждение "Правительство для граждан", в пресс-службе которого РИА Новости сообщили, что она находится в отпуске до 19 сентября.