Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T13:59Z
https://ria.ru/20190917/1558766306.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155875/91/1558759147_0:49:900:555_1036x0_80_0_0_9c4ea48011d2129999307b79d5879560.jpg
РИА Новости

Ульяновская чиновница извинилась за селфи в "шоколадной" ванне

12:50 17.09.2019 (обновлено: 13:59 17.09.2019)
13367
© Правительство Ульяновской областиСоветник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
© Правительство Ульяновской области
САМАРА, 17 сен — РИА Новости. Бывший руководитель аппарата губернатора и правительства Ульяновской области 55-летняя Светлана Опенышева извинилась за селфи в "шоколадной" ванне.
Ранее женщина выложила в Instagram фотографию с отдыха в азербайджанском санатории, где она принимает нафталановую ванну, с подписью "Много шоколада не бывает".
Пост вызвал критику со стороны ее руководителя — губернатора региона Сергея Морозова. Он назвал поведение Опенышевой "чудачеством" и призвал "жить более скромно". Началась служебная проверка, женщина написала заявление об увольнении.
Кроме того, чиновница удалила публикацию и попросила прощения.
"Дорогие друзья. Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты, и мне жаль, что так произошло", — написала она на своей странице в Facebook.
Также она добавила, что хотела лишь поделиться впечатлениями о "замечательном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму".
Сейчас Опенышева является советником губернатора и возглавляет областное учреждение "Правительство для граждан", в пресс-службе которого РИА Новости сообщили, что она находится в отпуске до 19 сентября.
Пользователи Facebook оставляют комментарии в поддержку Опенышевой, называя ситуацию "бредом", "скандалом на пустом месте" и "апофеозом абсурда". Они пишут, что ей "не за что извиняться" — "в Азербайджане действительно намного дешевле поддерживать свое здоровье, чем на территории России".
Портфель чиновника
12:07РИА Новости
Правозащитник вступился за чиновницу, сделавшую селфи в "шоколаде"
20635131755
Обсудить 20
Сергей Морозов (политик)Ульяновская областьСамараАзербайджанВ мире
Популярные комментарии
Бочка нефти стоит 60 долларов. В ванной явно не больше бочки. 3600рублей это демонстрация роскошной жизни? Мне кажется Морозова надо уволить за маразм. А катание на лыжах fisher не демонстрация роскошной жизни? А сыр импортный?
17 сентября, 13:16
ИРИван Русский
3541014
Я вообще не понимаю, почему подняли шум по этому поводу: принятие нефтяной ванны на курорте - это противоправно или аморально?
17 сентября, 12:54
Руслан Тлеуж
3350104
Рекомендуем
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
Делегация Украины в ОБСЕ вновь попыталась лишить слова представителя Крыма
РИА
Новости
Один из преступников на следственном эксперименте
"Два года втирались в доверие": как банда цыган вырезала семью под Липецком
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
Лента
новостей
Руководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
Главе Sputnik Молдавия предъявили обвинение в мошенничестве
Вид на Ялту
В МИД Чехии ответили на протест Украины из-за визита делегации в Крым
В лаборатории онкологического диспансера
Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России
Андрей Разин
Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
В санатории назвали стоимость "шоколадных" ванн после истории с чиновницей
Автомобиль скорой помощи
Под Смоленском во время ЧП на занятиях погиб военнослужащий Росгвардии
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Правозащитник вступился за чиновницу, сделавшую селфи в "шоколаде"
Алкогольные напитки и сиропы на полках бара
На продажу спиртного в России могут ввести новые ограничения
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством
15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям
15:19Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем
15:18Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
15:18Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
15:16В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
15:14В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбой и смартфонов
15:13Путин пригласил руководство Израиля на Парад Победы в 2020 году
15:12Россия и Доминиканская Республика намерены сотрудничать по мирному атому
15:11Эр-Рияд заявил, что справится с последствиями атаки на нефтяные объекты
15:11Газопровод "Северный поток — 2" построили на на 81%
15:10Европа выступает за дипломатическое решение по Ирану, заявила Меркель
15:07Суд Болгарии снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"
15:04В Киселевске приступили к третьему этапу тушения подземных пожаров
15:03Собянин увеличил в два раза выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой
15:01Пушков раскритиковал заявление о "формуле Зеленского" по Донбассу
14:58Минск продолжит обсуждать с Москвой вопрос компенсаций из-за ЧП на "Дружбе"
14:58Жириновский предложил сдвинуть летние каникулы и начинать учиться в октябре
Лента новостейМолния