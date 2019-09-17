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РИА Новости

Очевидец рассказал о животных, оказавшихся в беде при паводке под Тулуном

12:49 17.09.2019 (обновлено: 13:13 17.09.2019)
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© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС во время эвакуации собак из зоны паводка в Тулуне
Сотрудник МЧС во время эвакуации собак из зоны паводка в Тулуне
© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
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Сотрудник МЧС во время эвакуации собак из зоны паводка в Тулуне. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сотрудник СИЗО Николай Алексеенко, ставший очевидцем начала паводка в деревне Евдокимова в Приангарье, рассказал о животных, оказавшихся в беде, когда вода стала прибывать, около 80 из них погибли.
Начальник караула отдела охраны СИЗО-5 ГУФСИН по Иркутской области Николай Алексеенко всю ночь во время паводка 28 июня с угрозой для жизни в одиночку спасал людей в деревне Евдокимова. До утра на своей лодке ему удалось спасти не меньше 30 человек. За помощь людям президент России Владимир Путин наградил его медалью "За спасение погибавших".
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Очевидец паводка в Тулуне рассказал, как спасал людей
По его словам, когда вода начала прибывать, коровы, кони и козы были собраны в одном месте в расчёте, что вода туда не дойдет, "но с каждой минутой уровень рос".
"Животные начали тонуть. Все вокруг кричало, орало. Утонуло больше 80 голов… Несколько раз во время рейсов проплывал мимо собаки, которая сидела на заборе. Она была на цепи. Скулила и лаяла. Пыталась укусить меня, но получилось ее отцепить и закинуть на крышу дома", - рассказал РИА Новости Алексеенко.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
Читайте полный текст интервью>>
200610
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Владимир ПутинИркутская областьТулунПроисшествия
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