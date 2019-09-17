Очевидец рассказал о животных, оказавшихся в беде при паводке под Тулуном

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сотрудник СИЗО Николай Алексеенко, ставший очевидцем начала паводка в деревне Евдокимова в Приангарье, рассказал о животных, оказавшихся в беде, когда вода стала прибывать, около 80 из них погибли.

Начальник караула отдела охраны СИЗО-5 ГУФСИН по Иркутской области Николай Алексеенко всю ночь во время паводка 28 июня с угрозой для жизни в одиночку спасал людей в деревне Евдокимова. До утра на своей лодке ему удалось спасти не меньше 30 человек. За помощь людям президент России Владимир Путин наградил его медалью "За спасение погибавших".

По его словам, когда вода начала прибывать, коровы, кони и козы были собраны в одном месте в расчёте, что вода туда не дойдет, "но с каждой минутой уровень рос".

"Животные начали тонуть. Все вокруг кричало, орало. Утонуло больше 80 голов… Несколько раз во время рейсов проплывал мимо собаки, которая сидела на заборе. Она была на цепи. Скулила и лаяла. Пыталась укусить меня, но получилось ее отцепить и закинуть на крышу дома", - рассказал РИА Новости Алексеенко.