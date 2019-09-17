"Не могу поднять рук и спину разогнуть": Билан рассказал, как тушил пожары

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российский певец Дима Билан рассказал в инстаграме о том, как тушил торфяники в сгоревшем лесу.
"Вчера я поехал в сгоревший лес тушить торфяники, как добровольный лесной пожарный. Вылазка эта планировалась достаточно давно, уже месяца два. После встречи с Greenpeace Россия был выбран маршрут, который важно пройти, чтобы остатки леса не начали гореть снова", - написал он.
Музыкант также рассказал, что его вдохновляет скромность и сила людей, которые тушат пожары.
"Они создают бригады по всей стране, обучают того, кто хочет быть полезным физически или копеечкой ( последнее считаю тоже важным). Скромные, но такие сильные люди! Я же только от одного дня тушения торфяника не могу поднять рук и спину разогнуть", - прокомментировал исполнитель.
Певца поддержали коллеги и поклонники.
"Молодец, Дима! Мужик сказал - мужик сделал", - прокомментировала продюсер Яна Рудковская.
"Вот это дело", "Спасибо, Дима, что подняли эту тему", "Восхищаюсь вами и горжусь", - присоединились другие пользователи.