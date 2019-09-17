"Не могу поднять рук и спину разогнуть": Билан рассказал, как тушил пожары

"Они создают бригады по всей стране, обучают того, кто хочет быть полезным физически или копеечкой ( последнее считаю тоже важным). Скромные, но такие сильные люди! Я же только от одного дня тушения торфяника не могу поднять рук и спину разогнуть", - прокомментировал исполнитель.