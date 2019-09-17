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РИА Новости

Роспотребнадзор назвал причину массового отравления шаурмой в Уфе

12:47 17.09.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковКлименко: лечение наркомании должно быть добровольным
Клименко: лечение наркомании должно быть добровольным
© РИА Новости / Виталий Аньков
УФА, 17 сен - РИА Новости. Золотистый стафилококк стал причиной массового отравления шаурмой в Уфе, сообщили в Роспотребнадзоре Башкирии.
Ранее ведомство сообщало, что 15 человек, среди которых пять детей и беременная женщина, отравились шаурмой в Уфе, которую ели в бистро "Халяль" в микрорайоне Сипайлово. Почти все пострадавшие были госпитализированы, а кафе временно закрыли.
Капельницы
13 сентября, 12:41РИА Новости
Медики рассказали о состоянии отравившихся в Уфе шаурмой
"Подготовлены результаты анализов госпитализированных, у всех обнаружен золотистый стафилококк, в том числе у одного из сотрудников бистро", - сообщили в Роспотребнадзоре региона.
Ведомство отмечает, что на время проверки закрыли шесть киосков кафе "Халяль", которые принадлежат одному владельцу.
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РоспотребнадзорУфаПроисшествия
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