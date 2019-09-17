Роспотребнадзор назвал причину массового отравления шаурмой в Уфе

УФА, 17 сен - РИА Новости. Золотистый стафилококк стал причиной массового отравления шаурмой в Уфе, сообщили в Роспотребнадзоре Башкирии.

Ранее ведомство сообщало, что 15 человек, среди которых пять детей и беременная женщина, отравились шаурмой в Уфе, которую ели в бистро "Халяль" в микрорайоне Сипайлово. Почти все пострадавшие были госпитализированы, а кафе временно закрыли.

"Подготовлены результаты анализов госпитализированных, у всех обнаружен золотистый стафилококк, в том числе у одного из сотрудников бистро", - сообщили в Роспотребнадзоре региона.