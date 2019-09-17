Путин проведет телемост с главами пострадавших от паводков регионов

Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет телемост с главами регионов, пострадавших от паводков, также состоится обмен мнениями относительно возможных превентивных мер по реагированию на природные процессы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин во вторник посетит кризисный центр МЧС, где обсудит ситуацию с паводками на Дальнем Востоке, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

"Президент займется темой, которой он за последнее время посвятил очень много времени, очень много усилий он сконцентрировал на этой теме. Это регионы, которые сейчас борются с последствиями паводков на Дальнем Востоке", – сообщил Песков.

Президент, по словам пресс-секретаря, из ЦУКС МЧС в режиме телемоста пообщается с главами регионов и муниципальных образований, которые пострадали от паводков.

"Вы знаете, что президент неоднократно уже был в Тулуне, неоднократно проводил совещания, были сформулированы перечни поручений. Президент держит под персональным контролем ход реализации тех решений, которые были сформулированы. Сегодня он заслушает доклад министра МЧС Зиничева, доклад губернатора Приморья Кожемяко, Левинталя, губернатора Еврейской автономной области, Орлова, губернатора Амурской области, и Фургала, губернатора Хабаровского края", – рассказал Песков.

"Определенная климатическая связь между пожарами и наводнениями просматривается специалистами. И сегодня (нужно) обменяться мнениями относительно возможных превентивных мер по реагированию на природные процессы, которые имеют место", – добавил он.

Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском крае. Уровень Амура у населенных пунктов превысил опасные отметки. Самая сложная ситуация складывается в Комсомольске-на-Амуре, где во время пика паводка уровень достиг отметки 829 сантиметров при опасной для города в 650 сантиметров.