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РИА Новости

Круглый стол, посвященный влиянию сахара на здоровье

12:39 17.09.2019 (обновлено: 12:41 17.09.2019)
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30 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Сахарное забвение – угроза или вынужденная необходимость?".
Участники:
- учредитель Национального исследовательского центра "Здоровое питание" Олег МЕДВЕДЕВ;
- генеральный директор компании "ЭФКО Инновации" Андрей ЗЮЗИН;
- основатель компании PureCircle Магомет МАЛЬСАГОВ;
- директор ВНИИКП – филиала ФГБНУ "ФНЦ пищевые системы им. В.М. Горбатова" РАН, президент Союза производителей пищевых ингредиентов Татьяна САВЕНКОВА;
- молекулярный диетолог, эндокринолог, терапевт, сертифицированный врач превентивной медицины Римма МОЙСЕНКО.

Также к участию приглашены:
- вице-президент РАН, академик Ирина ДОННИК;
- председатель правления НО "Союз сахаропроизводителей России" Андрей БОДИН.

Организатор мероприятия – Национальный исследовательский центр "Здоровое питание".
Всемирный заговор против сахара – выдумка или реальность? Можно ли безопасно для здоровья заменить сахар в рационе человека? Чем ответили технологии инноваций на потребность в безопасной замене сахара?

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