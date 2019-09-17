Круглый стол, посвященный влиянию сахара на здоровье

Участники:
- учредитель Национального исследовательского центра "Здоровое питание" Олег МЕДВЕДЕВ;
- генеральный директор компании "ЭФКО Инновации" Андрей ЗЮЗИН;
- основатель компании PureCircle Магомет МАЛЬСАГОВ;
- директор ВНИИКП – филиала ФГБНУ "ФНЦ пищевые системы им. В.М. Горбатова" РАН, президент Союза производителей пищевых ингредиентов Татьяна САВЕНКОВА;
- молекулярный диетолог, эндокринолог, терапевт, сертифицированный врач превентивной медицины Римма МОЙСЕНКО.
Также к участию приглашены:
- вице-президент РАН, академик Ирина ДОННИК;
- председатель правления НО "Союз сахаропроизводителей России" Андрей БОДИН.
Организатор мероприятия – Национальный исследовательский центр "Здоровое питание".
Всемирный заговор против сахара – выдумка или реальность? Можно ли безопасно для здоровья заменить сахар в рационе человека? Чем ответили технологии инноваций на потребность в безопасной замене сахара?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- учредитель Национального исследовательского центра "Здоровое питание" Олег МЕДВЕДЕВ;
- генеральный директор компании "ЭФКО Инновации" Андрей ЗЮЗИН;
- основатель компании PureCircle Магомет МАЛЬСАГОВ;
- директор ВНИИКП – филиала ФГБНУ "ФНЦ пищевые системы им. В.М. Горбатова" РАН, президент Союза производителей пищевых ингредиентов Татьяна САВЕНКОВА;
- молекулярный диетолог, эндокринолог, терапевт, сертифицированный врач превентивной медицины Римма МОЙСЕНКО.
Также к участию приглашены:
- вице-президент РАН, академик Ирина ДОННИК;
- председатель правления НО "Союз сахаропроизводителей России" Андрей БОДИН.
Организатор мероприятия – Национальный исследовательский центр "Здоровое питание".
Всемирный заговор против сахара – выдумка или реальность? Можно ли безопасно для здоровья заменить сахар в рационе человека? Чем ответили технологии инноваций на потребность в безопасной замене сахара?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/