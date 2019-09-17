В РЖД не рассматривают кольцевой маршрут ночных поездов из Москвы как отель

ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. РЖД не рассматривают кольцевой маршрут двух ночных поездов из Москвы, проезжающих через ряд соседних областей и возвращающихся обратно в Москву, как отель на колесах, заявил РИА Новости заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

РЖД на минувшей неделе сообщили о запуске двух новых ночных поездов, которые свяжут Москву с Тулой и рядом близлежащих городов Московской, Калужской и Тульской областей, которые в сети уже окрестили "отелями на колесах".

"РЖД не рассматривает этот проект как "отель на колесах". Это проект доступности проезда пассажиров из области, не охваченных трафиком, и для приезда-отъезда из Москвы в Москву деловых людей и туристов, которые хотят посетить дальнее Подмосковье", - сказал он.

По словам Пегова, по итогам проведенного мониторинга выяснилось, что 50% билетов, купленных на этом направлении, это Москва-Москва. "А то, что пассажиры так назвали этот маршрут, это для РЖД новый сегмент, требующий доработки", - сказал замглавы компании, добавив, что РЖД пообщается и обсудит с пассажирами вопрос "отеля на колесах" и поработает над этой темой.

РЖД ранее сообщали, что составы будут отправляться ежедневно с 1 ноября с Киевского и Павелецкого вокзалов, следуя с остановками Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Калуга, Алексин, Тула, Узловая, Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венев, Ожерелье, Кашира и Домодедово. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт "Домодедово".